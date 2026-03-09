La Guardia Civil detiene a un hombre en Villanueva de Carrizo por tráfico de drogas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 53 años en el casco urbano de Villanueva de Carrizo (León) como presunto autor de un delito contra la salud pública. Los hechos se produjeron durante la madrugada, cuando agentes de la Guardia Civil de Carrizo de la Ribera identificaron a un individuo en actitud sospechosa. Tras realizar un registro superficial de sus pertenencias, los efectivos localizaron aproximadamente 52 gramos de hachís, susceptible de estar dirigido a la distribución y venta.

Tras la intervención de la sustancia estupefaciente, se procedió a la detención del hombre como presunto responsable de un delito de tráfico de drogas. El arrestado fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias, que serán remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Astorga. Esta intervención forma parte de los dispositivos habituales que la Guardia Civil desarrolla en las zonas rurales de la provincia de León para prevenir y combatir el tráfico de estupefacientes