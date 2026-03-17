Un detenido por un presunto delito de tráfico de drogas en Valencia de Don Juan

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 35 años de edad en el casco urbano de Valencia de Don Juan (León), como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Los hechos ocurrieron sobre las 08:45 horas del sábado, día 14 de marzo, cuando una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de León, identificó un turismo que circulaba de una manera sospechosa por el casco urbano de la citada localidad, por lo que procedieron a realizar un registro del interior del vehículo, dando como resultado la localización de un paquete de unos 150 gr., envuelto en plástico y cerrado con celofán, conteniendo en su interior una sustancia de color blanco, que resultó ser cocaína.

Ante estos hechos, se procedió a la intervención de la droga y a la detención del varón como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, el cual fue trasladado al cuartel de Valencia de Don Juan donde se instruyeron las correspondientes diligencias para su posterior remisión a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de los de León en funciones de Guardia.

Esta actuación se enmarca dentro de los dispositivos habituales que lleva a cabo la Guardia Civil para prevenir y combatir el tráfico de estupefacientes en zonas rurales de la provincia de León.