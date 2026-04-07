La Guardia Civil desmantela un punto de venta de drogas en Valencia de Don Juan y detiene a una mujer de 33 años

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Guardia Civil detuvo la semana pasada, en la localidad leonesa de Valencia de Don Juan, a una mujer de 33 años de edad como presunta autora de un delito de tráfico de drogas y otro de defraudación de fluido eléctrico.

La Benemérita inició la investigación tras tener conocimiento de la posible existencia de un punto de venta de sustancias estupefacientes en un domicilio particular. Tras la recopilación de los indicios necesarios y otras evidencias, se procedió, previa autorización judicial, al registro del interior de una vivienda, donde fueron intervenidas diversas cantidades de marihuana, hachís y cocaína, presuntamente destinadas a su distribución, dinero en efectivo y útiles relacionados con la elaboración y distribución de las mismas.

Las actuaciones, junto con los efectos intervenidos, la persona detenida y las diligencias instruidas, fueron puestas a disposición de la Autoridad Judicial de la Sección de instrucción del Tribunal de Instancia número cinco de León.