David, el mansillés que mejor maneja el arado de España: "No hay mejor cosa que trabajar en lo que te gusta"

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

David Rodríguez es el campeón de España de arada. Se alzó con el título el pasado fin de semana, pero también lo hizo el año anterior y el anterior... y así hasta nueve veces consecutivas -salvo el parón de los años en los que no se ha celebrado la cita-.

Está claro que sabe manejar bien los aperos del campo y no es extraño porque lleva en ello toda la vida. "Mis abuelos por las dos partes ya eran agricultores y ganaderos", dice orgulloso mientras asegura que nunca se planteó trabajar en otra cosa. "No hay nada mejor que dedicarse a lo que te gusta y en eso soy un privilegiado porque no todo el mundo puede decir lo mismo".

La última cita se celebró el 11 y 12 de abril en la localidad turolense de Alcañiz. Dos días de pruebas que tienen lugar sobre rastrojo -suele ser un día sobre pradera y otro sobre paja o cereal, pero se hizo los dos sobre éste último a falta de pradera- que gana el que sume más puntos durante las dos jornadas. "Hay que arar una parcela con una superficie concreta y durante un tiempo determinado y hacerlo lo mejor posible, muy recto y sin tecnología de guiado", explica David. Aquí entra en juego la pericia del tractorista y de eso él va sobrado. "No es fácil, hay que practicar mucho y hay que hacer mucho trabajo previo en casa", añade.

Para él es "un orgullo" haber ganado este campeonato "porque ves que el trabajo que haces no es en vano". Sin embargo, lo que más vale, es "poder ser un referente para la gente que quiere empezar en esto, que vean que se puede", aunque deja claro que "yo no soy Dios", sino que lleva mucho tiempo invertido en el campo.

El padre de David ya participaba en los campeonatos nacionales de arada. "Yo no le vi nunca hacerlo porque cuando cumplí un año paró, pero siempre estuvo vinculado". Esa fue la semilla que le ha llevado a participar nueve veces en esta cita.

"Ahora quiero parar un poco", confiesa. En septiembre de este año le espera el campeonato mundial en Croacia, que es el paso posterior al nacional del año pasado, pues se celebra a año vencido. Un nuevo reto al que ya está acostumbrado. Allí llegará con la bandera de España y con la de León. Participar en el encuentro mundial supone perder una semana de trabajo y tener que pagarse todos los gastos. "Antes de la pandemia nos lo pagaban todo, pero ahora ya no", asevera al tiempo que lanza un aviso a navegantes: "Si sale algún patrocinador que financie el viaje, yo encantado".

De Croacia David regresará con un trofeo y un título, pero sin dotación económica. Va contento "porque es mi hobby", pero reconoce que "es muy caro", y afirma que estaría bien contar con el apoyo de administraciones como la Diputación de León.

También deja claro que estaría dispuesto a enseñar a otros lo que sabe "sin ningún problema" y que lo hace hace falta "es echarle tiempo" y un arado específico para competición "que cuesta parecido a un coche pequeño".

Todo para mantener una forma de vida y una tradición, la de arar, que, según asegura, tiene mucha más afición en otros países que en España. "En algunos es como aquí el fútbol", concluye.