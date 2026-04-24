Eslavida retira la pancarta contra la planta de biogás de Vidanes «por presiones»

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Asociacíón Eslavida retirado el cartel de la vía pública contra la planta de biogás de Vidanes por presiones de la junta vecinal, según asegura. La agrupación ha emitido un comunicado en el que recuerda que, como parte de su campaña de sensibilización y difusión, colocó el 18 de abril una pancarta en la verja del patio de Las Escuelas de Vidanes con el lema ‘Biogás, no’, una pancarta que «fue cedida a la asociación». La asociación asegura que antes de su colocación se obtuvo el permiso de la junta vecinal, encargada de la gestión del espacio, cedido en uso por el Ayuntamiento de Cistierna. «Apenas 48h más tarde el presidente de la citada junta, solicitó a la directiva de la asociación la retirada de la pancarta, ya que había recibido presiones de algunos vecinos», señala en el escrito, en el que añade que «pese a contar con la autorización previa y tras informe de la autoridad municipal, ante los reiterados ruegos de la junta vecinal, la asociación EslaVida, procedió a retirar la pancarta en aras de la convivencia vecinal, ya que no buscamos el enfrentamiento sino defender los intereses del pueblo».

Desde Eslavida hacen hincapié es «lo molesto que puede resultar un trozo de lienzo frente a la tolerancia a una actividad molesta, nociva y peligrosa, con consecuencias para los pueblos de la comarca y sus vecinos».