La despoblación atenaza a la provincia de León con cuatro de las once zonas más vacías de España

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

La despoblación no es un problema nuevo en la provincia. Tampoco lo es que las cifras de la España Vaciada sigan sumando enteros a este lado del país, que tiene cuatro de las once comarcas más despobladas de toda España.

Así lo apunta un estudio de la plataforma interactiva Geocomarcas que sitúa a La Cabrera como la que menor población tiene de todo el país. El estudio divide la provincia en diferentes comarcas, si bien esta denominación administrativamente solo reconoce al Bierzo. Dentro de La Cabrera, Truchas es el municipio más despoblado tras haber perdido un 48,7% de población entre 2001 y 2025. Según el citado analísis, basado en datos del INE, este rincón de la provincia, La Cabrera, ha perdido en conjunto el 40% de sus vecinos en el mismo tramo temporal y, además, registra la cuarta menor densidad de población de todo el país con sólo 2,4 habitantes por kilómetro cuadrado. Y otra cifra más: cuenta con el mayor índice de envejecimiento de España al tener 960 personas mayores de 65 años por cada 100 menores de 16. En total, 3.084 habitantes. Pero no es el único ejemplo del acuciante problema de despoblación que vive la provincia: La Montaña de Riaño, la de Luna y Sahagún (según lo distribuye Geocomarcas) conforman, junto a La Cabrera, el cuarteto que tiñe de rojo la provincia.

Los detalles

En el primero de ellos, la población alcanza las 13.918 personas y la densidad es de 5,8 habitantes con una crecientos negativo de 27,7%.

También Luna está entre las comarcas más delicadas poblacionalmente. Aquí la población es algo superior, 19.734 habitantes,con una densidad de 9,8 por kilóemtros cuadrado y una pérdida de vecinos del 35,5% entre los años 2021 y 2025 Peor es la situación en Sahagún: 5.660 habitantes, una densidad poblacional de 6,1 habitantes por kilómetro cuadrado y algo más del 30% de pérdida de vecinos. En lo referente a municipios, dentro de la comarca de Montaña de Luna, La Pola de Gordón es el que más ha sufrido este problema tras perder casi el 40% de su población. También Sabero encabeza esa tendencia a la baja en lo que la plataforma considera Montaña de León con una merma del 41,1%, una cifra que supera Villazanzo de Valderaduey (Sahagún) con el 47,5%. De las once comarcas más despobladas de toda España, diez se concentran íntegramenre en las provincias de la llamada Región Leonesa: León, Zamora y Salamanca, lo que pone de manifiesto «la intensidad del problema demográfico y económico y la urgencia de políticas específicas para frenar la despoblación y revitalizar el medio rural», según el sociólogo y politólogo Alberto Zamorano, desarrolador de la plataforma. Para él, según ha recogido la agencia Ical, «analizasr los datos a escala comarcal permite ver la realidad concreta de cada territorio. Dentro de una misma provincia comviven comarcas dinámicas y otras en declive prfundo y hasta ahora era difícil visualizar esa diversidad con claridad. Con Geocomarcas podemos poner el foco donde realmente ocurren los problemas y los cambios», explicó el promotor del proyecto.