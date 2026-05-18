Sahagún acoge talleres para impulsar la digitalización

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El municipio leonés de Sahagún acoge desde este lunes y hasta el próximo 29 de mayo una nueva edición del programa de voluntariado corporativo Ineco RuralTIC, una iniciativa impulsada por la ingeniería pública Ineco para fomentar la digitalización en el medio rural mediante talleres gratuitos dirigidos a vecinos, autónomos y pequeños negocios locales.

Durante dos semanas, dos profesionales de la compañía compatibilizarán su trabajo en remoto con acciones formativas destinadas a mejorar las competencias digitales de la población. En esta ocasión, las encargadas de desarrollar el programa son María del Rosell Ros, de la subdirección de Servicios Generales y Global Mobility, y Alba Suárez, de la gerencia de Espacio Aéreo.

Los talleres abordarán cuestiones prácticas relacionadas con el uso del correo electrónico y la mensajería instantánea, la banca y las compras online, los trámites administrativos digitales, la seguridad en internet y el posicionamiento digital de pequeños negocios y pymes locales.

La iniciativa ya ha pasado por otros municipios de León como Sancedo, San Emiliano, Fabero y Riego de la Vega.