Una operación de la Guardia Civil de León por tráfico de drogas deja un detenido y una investigada en Astorga

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de León ha detenido a un varón e investiga a una mujer por un presunto delito de tráfico de drogas tras desmantelar un supuesto punto de venta de sustancias estupefacientes en la localidad de Astorga.

La actuación ha sido desarrollada por efectivos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de León dentro de una investigación centrada en la venta de droga a pequeña escala en la zona del Órbigo.

Las pesquisas comenzaron después de que los agentes detectaran desplazamientos frecuentes de consumidores habituales desde distintas localidades hacia un domicilio concreto de Astorga.

Tras varios días de vigilancia, la Guardia Civil confirmó que muchos de esos trayectos finalizaban en la misma vivienda, por lo que se solicitó autorización judicial para proceder a su entrada y registro al sospechar que podría tratarse de un punto de distribución de droga.

Durante el operativo, autorizado por el Tribunal de Instancia e Instrucción número 2 de Astorga, los agentes localizaron e intervinieron 2.750 gramos de cannabis, 27,6 gramos de hachís, 22 gramos de cocaína y 350 gramos de una supuesta sustancia de corte, además de útiles para el pesaje y distribución de droga y dinero en efectivo.

Las diligencias instruidas, junto con el detenido y los efectos intervenidos, han sido puestos a disposición judicial. Las sustancias aprehendidas han sido remitidas al Área de Sanidad de la Delegación del Gobierno en Valladolid para su análisis y pesaje oficial.

En el operativo participaron también agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) y del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (Edoa) de la Comandancia de la Guardia Civil de León.

La Guardia Civil ha subrayado su compromiso en la lucha contra el tráfico de drogas y la protección de la seguridad ciudadana, destacando la importancia de la colaboración entre las distintas unidades para combatir este tipo de actividades delictivas en la provincia.