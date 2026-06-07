Seis caballeros y un destino: El broche de oro en Hospital de Órbigo, en fotos

Y el honor y la valentía vuelven a vencer para abrir las cadenas que separan a Don Suero de Quiñones y Leonor de Tovar.
Hospital de Órbigo cerró hoy por la tarde sus intensas jornadas con el torneo que enfrenta al caballero leonés con otros seis llegados de diferentes puntos de España, Inglaterra y también Portugal. Unas jornadas que abrió la mantenedora de este año, la presidenta de Diario de León, Adriana Ulibarri, al grito de «¡que comiencen las justas!» y al anunciar que es «fiel» a su señor Don Suero de Quiñones.
Una recreación histórica en el palenque, animada por cientos de personas ataviadas con los trajes medievales, que respaldaron a Don Suero, el caballero que en 1434 se propuso romper 300 lanzas, enfrentándose a aquel que cruzase el puente de Hospital de Órbigo para poder liberarse de la argolla que llevaba al cuello y el voto de ayuno de los jueves en señal de su dama, Leonor de Tovar. Aunque Don Suero no logró romper esas 300 lanzas que se había marcado, su valentía y arrojo tras vencer en más de un centenar de enfrentamientos le valió el perdón del rey Juan II de Castilla.
Así, la historia vuelve hoy al palenque de Hospital, con un público enardecido alentado por los escuderos y el bufón Soplillo, quien fiel a su trabajo pone la nota cómica del encuentro. Don Suero se enfrentó al navarro Ramón Serra, a Juan I de Castilla, a Nuño de Lisboa y, finalmente, a Sir Richard, y a todos ellos venció.
El intenso sol de la tarde no hizo mella en el torneo de las Justas Medievales del Passo Honroso, con fieles aficionados a estas recreaciones que en Hospital viven su punto álgido.
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino
Torneo de Justas Medievales en Hospital de Órbigo. Virginia Moran
Seis caballeros y un destino