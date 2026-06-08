Chozas de Abajo amortiza una deuda histórica de 2M€

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Pleno del Ayuntamiento de Chozas de Abajo del 28 de mayo aprobó por unanimidad la amortización total de la deuda municipal arrastrada desde el año 2010, culminando así un proceso de saneamiento económico que ha permitido al consistorio abandonar la situación de endeudamiento y el Plan de Ajuste al que ha estado sometido durante más de una década.

Según explicó el concejal de Hacienda durante la sesión plenaria, la deuda municipal alcanzó en el año 2015 una cifra cercana a los dos millones de euros. «Gracias a una gestión económica basada en la contención del gasto, la planificación financiera y el cumplimiento de los compromisos adquiridos, el Ayuntamiento ha logrado reducir progresivamente ese importe hasta los aproximadamente 95.000 euros que permanecen pendientes en la actualidad y cuya liquidación definitiva está prevista para este mismo mes de junio», tal y como apunta en una nota de prensa.

Unanimidad

La propuesta fue respaldada por la totalidad de los miembros de la corporación municipal, reflejando «el consenso existente en torno a la importancia de culminar este proceso y abrir una nueva etapa para el municipio».

El alcalde también destacó que la aprobación de esta medida supone «el cierre de una etapa marcada por importantes limitaciones económicas y el inicio de un nuevo periodo en el que el Ayuntamiento contará con una mayor capacidad para destinar recursos a inversiones, servicios públicos y proyectos de futuro para nuestros vecinos».

Este año ya se destinaran para obras 155.000 euros de remanentes de tesorería, del año 2024, por lo que el presupuesto del ayuntamiento en lo que a gastos se refiere, incluidas las diferentes subvenciones autonómicas y provinciales supera los 2.250.000 euros. En cuanto a subvenciones para personal, las cantidades de gastos ascienden a 278.000 euros, por lo que el total de gastos para 2026 supera los 2.500.000 euros.

La cancelación definitiva de la deuda permitirá al Ayuntamiento disponer de un mayor margen de actuación presupuestaria y afrontar con mayor autonomía las necesidades y retos del municipio.

Desde el equipo de gobierno se ha valorado especialmente el esfuerzo realizado tanto por la corporación municipal como por los vecinos de Chozas de Abajo durante este proceso de saneamiento, subrayando que l"a recuperación de la estabilidad financiera constituye un logro colectivo".