Las ovejas trashumantes llegan a León en camiones

El rebaño trashumante que sufrió una tragedia en la Cañada Real Leonesa Occidental entre Tordesillas y Torrelobatón, en la provincia de Valladolid, ya está en León. Las 1.300 ovejas de Francisco Morgado fueron trasportadas en camiones trailer después de que el Laboratorio Regional de Sanidad Animal de la Junta en León descartara que las ovejas fallecidas, un total de 15, sufrieran algún tipo de enfermedad contagiosa o infecciosa y de que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural desactivara la alerta sanitaria decretada el domingo.

El ganadero extremeño, que hace la trashumancia desde Torremocha (Cáceres) hasta el puerto de Pandetrave, en el Parque Nacional de Picos de Europa, en León, optó por sortear los 135 kilómetros hasta el pueblo leonés de Villaverde la Chiquita en camiones para evitar riesgos con los sembrados, ya que todavía no hay resultados del Laboratorio de Sanidad Agraria de Burgos sobre la existencia de pesticidas en los cultivos.

«No se puede evitar que las ovejas se metan en los sembrados porque la cañada está muy estrecha y eso que venimos ocho personas», señala Morgado convencido de que la muerte de sus ovejas se produjo por «lo que comieron y los productos que echan». «Y gracias que las ovejas están vacunadas, que si no la tragedia pudo ser más grave», apostilla. «Ya estamos en León, ya vemos las montañas, desde el Teleno hasta el Espigüete», afirmó Marity, de Pastores Sin Fronteras después del mal trago de estos días. El rebaño continuará a pie hasta su destino, con parada en Prioro el 20 de junio.