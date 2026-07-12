Carrizo celebra pasado y presente de su monasterio

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

Carrizo de la Ribera rinde un caluroso homenaje a su monasterio. No es para menos, porque este emblemático edificio celebra su 850 aniversario y el ayuntamiento ha decidido celebrarlo por todo lo alto. Un extenso programa cultural en el que tampoco falta la música ni las recreaciones históricas y que tiene estos días un protagonista indiscutible: su monasterio, que fue declarado Monumento Nacional en 1974 y que es todo un referente del patrimonio cisterciense femenino en el noroeste de España.

Pero es que, además, sus muros custodian siglos de historia, arte y espiritualidad de toda la comarca del Órbigo. Es mucho más que un monasterio, es una seña de identidad en esta parte de la provincia.

El monasterio de Carrizo cumple 850 añosANGELOPEZ

Dos días, ayer y hoy domingo, han pasado a formar la parte troncal de un programa que comenzó el pasado jueves y que concluye hoy con el canto de la salve en la iglesia del monasterio. Una maravilla de recogimiento y rezo de la que bien pueden presumir las monjas que lo hacen posible. Sin embargo, los ecos de esta celebración continuarán durante el verano gracias a la exposición fotográfica de joyas y tesoros del monasterio y a la muestra de fotografía antigua del mismo lugar. Además, el 10 de septiembre se conmemora el 850 aniversario de la Fundación del Monasterio de Santa María de Carrizo.

Las jornadas centrales

La jornada de ayer sábado comenzó con la eucaristía y las visitas guiadas al monasterio para pasar a la conferencia sobre la relación entre el Cister femenino y masculino a cargo de los párrocos de Carrizo y Villanueva de Carrizo. El mercado artesanal y el taller de escapularios fueron algunos de los actos principales, además de la muestra de oficios tradicionales, el taller infantil de alfarería y la actuación de los Danzantes de Carrizo. No faltó el concierto de música medieval, ni el canto de la Salve, entre otros.

El monasterio de Carrizo cumple 850 años.ANGELOPEZ

Para hoy, el programa continúa y están previstas dos conferencias; una sobre el Cristo de Carrizo y otra sobre el arcón de la localidad, en las que se abordará parte de sus historia relacionada con sendos temas. El desfile de pendones y grupos folclóricos pondrá la nota tradicional a la jornada y la exhibición de danzas el toque musical y de color, además de las visitas guiadas y el mercado artesanal.

Unos actos con los que Carrizo de la Ribera ha querido ensalzar este monumento que cuenta no solo su historia, sino la de buena parte de la de la ribera del Órbigo.