Cetrería, juegos y Crispín D’Olot animan los juglares en Sahagún

Publicado por Acacio Díaz León Creado: Actualizado:

El Encuentro de Juglares de Sahagún ha vivido su segunda jornada con el mercado semanal de la villa y las jornadas medievales. El entorno del Monasterio de San Benito se transformó en el epicentro del encuentro con los talleres de cetrería, en los que las aves rapaces protagonizaron vuelos de «ida y vuelta» sobrevolando a un público expectante y entregado. Asimismo, las visitas teatralizadas a lo alto de la torre del monasterio ofrecieron la perspectiva de la historia local. Los más pequeños tuvieron protagonismo gracias a los juegos y el tiovivo artesanal que hizo las delicias de la infancia. El programa se completó con un taller de marionetas y la actuación del juglar Crispín d’Olot.