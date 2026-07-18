Diario de León

Cetrería, juegos y Crispín D’Olot animan los juglares en Sahagún

El entorno del Monasterio de San Benito se transformó en el epicentro del encuentro con los talleres de cetrería

Música medieval en Sahagún.

Música medieval en Sahagún.ACACIO

Publicado por
Acacio Díaz
León

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El Encuentro de Juglares de Sahagún ha vivido su segunda jornada con el mercado semanal de la villa y las jornadas medievales. El entorno del Monasterio de San Benito se transformó en el epicentro del encuentro con los talleres de cetrería, en los que las aves rapaces protagonizaron vuelos de «ida y vuelta» sobrevolando a un público expectante y entregado. Asimismo, las visitas teatralizadas a lo alto de la torre del monasterio ofrecieron la perspectiva de la historia local. Los más pequeños tuvieron protagonismo gracias a los juegos y el tiovivo artesanal que hizo las delicias de la infancia. El programa se completó con un taller de marionetas y la actuación del juglar Crispín d’Olot.

Taller de cetrería en Sahagún.

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Taller de cetrería en Sahagún

Taller de cetrería en Sahagún.

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Taller de cetrería en Sahagún

Degustación de quesos.

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Degustación de quesos

Degustaciones varias en Sahagún.

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Degustaciones varias en Sahagún

Taller de panadería en Sahagún.

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Taller de panadería en Sahagún

Taller de cetrería en Sahagún.

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Taller de cetrería en Sahagún

Taller de cetrería en Sahagún.

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Taller de cetrería en Sahagún

Música medieval en Sahagún.

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Música medieval en Sahagún

Taller de repostería en Sahagún.

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Taller de repostería en Sahagún

Tiovivo artesano en Sahagún.

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Tiovivo artesano en Sahagún

Títeres y marionetas en Sahagún.

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Títeres y marionetas en Sahagún

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