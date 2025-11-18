La Policía Nacional de Astorga evita que un hombre se arroje por el balcón desde un cuarto piso

Agentes de la Policía Nacional en una imagen de archivo.L. DE LA MATA

Indicativos policiales de la Comisaría de Astorga fueron comisionados a una vivienda de la ciudad, donde un hombre de mediana edad, en evidente estado de alteración, gritaba su intención de arrojarse desde el balcón de un cuarto piso.

A pesar de la negativa inicial, los agentes de Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local de Astorga, lograron ayer por la tarde, tras varios minutos dialogando con el hombre a través de la puerta, que finalmente cediera en su intención y abriera el acceso a la vivienda.

Inmediatamente los agentes de la Policía Nacional entraron en el domicilio y procedieron a atender a esta persona que se encontraba aturdida y sufría varias lesiones provocadas por sí mismo. Una vez bajo la supervisión médica del personal sanitario que acudió hasta el domicilio, el varón fue trasladado al centro hospitalario de León para la atención médica especializada necesaria.