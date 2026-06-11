Diario de León

Control de drogas en el entorno del IES Asturica

La unidad canina participó en el dispositivo.

La unidad canina participó en el dispositivo.DL

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Redacción
León

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El Ayuntamiento de Astorga, a través de la Policía Local y con el apoyo de una unidad canina especializada, ha llevado a cabo una nueva actuación preventiva en las inmediaciones del instituto de la ciudad, reforzando así el trabajo y el compromiso que viene desarrollando desde hace meses en materia de prevención y seguridad.

La intervención permitió realizar un control exhaustivo en diferentes zonas del entorno del centro educativo con el objetivo de prevenir la presencia y el consumo de sustancias estupefacientes en las áreas frecuentadas por los jóvenes. Esta actuación se enmarca dentro del plan municipal de prevención impulsado por el consistorio para contribuir a la creación de espacios seguros, saludables y libres de drogas, señala el Ayuntamiento.

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