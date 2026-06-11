Control de drogas en el entorno del IES Asturica

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga, a través de la Policía Local y con el apoyo de una unidad canina especializada, ha llevado a cabo una nueva actuación preventiva en las inmediaciones del instituto de la ciudad, reforzando así el trabajo y el compromiso que viene desarrollando desde hace meses en materia de prevención y seguridad.

La intervención permitió realizar un control exhaustivo en diferentes zonas del entorno del centro educativo con el objetivo de prevenir la presencia y el consumo de sustancias estupefacientes en las áreas frecuentadas por los jóvenes. Esta actuación se enmarca dentro del plan municipal de prevención impulsado por el consistorio para contribuir a la creación de espacios seguros, saludables y libres de drogas, señala el Ayuntamiento.