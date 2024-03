Un mastín ataca a una mujer con su hijo en silla de ruedas en el casco urbano de Pobladura de Fontecha

Publicado por Maite Rabanillo León Verificado por Creado: Actualizado:

Una mujer de Pobladura de Fontecha ha sido atacada por un mastín cuando se encontraba paseando con su hijo, que se encuentra en silla de ruedas, por el casco urbano de esta localidad del municipio de Valdevimbre.

La víctima, que ha tenido que ser atendida primero en el centro de salud de Santa María del Páramo y luego ha sido derivada al Complejo Hospitalario de León, presenta varias lesiones en las piernas y en uno de sus brazos por las mordeduras del animal. El parte médico del hospital constata que las heridas han sido producidas por "mordedura de perro" y presenta "heridas inciso-contusas en el muslo derecho, antebrazo izquierdo y pierna izquierda", lesiones por las que ha recibido varios puntos de sutura "por extensión de la herida y por sangrado activo".

El marido de la víctima, Manuel Posada, ha denunciado que, aunque la agresión se ha producido este martes, aún no ha podido presentar la denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Armunia, donde ha sido citado esta tarde para realizar el procedimiento.

Una de las mordeduras en el brazo de la víctima.DL

De hecho, Posada señala que este miércoles intentó interponer la denuncia en el citado cuartel, pero no se la han admitido porque, según asegura, "el agente me dijo que no podía denunciar a un animal porque no le pueden meter en la cárcel".

Finalmente, se ha puesto en contacto con el Seprona esta misma mañana, a través del cual le han facilitado la cita para denunciar.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado martes y, según el testimonio de Posada, su mujer fue atacada al interponerse entre el mastín y su hijo, hacia quien se dirigía el cánido. Un vecino presente, familiar del propietario del mastín, colaboró para alejar al perro, que "levantó por los aires" a la víctima, según señala su esposo.

Herida por mordedura en la pierna, en la que tuvo que recibir puntos.DL

El afectado también ha aclarado que esta misma mañana se ha puesto en contacto con su mujer un veterinario de la Junta de Castilla y León, que visitará hoy mismo el pueblo para tomar medidas por lo sucedido.

Posada asevera que, según la ley, el perro autor del atacque debería estar confinado en un recinto bajo vigilancia de un veterinario, algo que, según afirma, no había sucedido a primera hora de esta mañana.