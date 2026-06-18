El CEIP Benito León inaugura la ruta educativa «Páramo Vivo»

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Colegio de Educación Infantil y Primaria Benito León presentará el próximo martes 23 de junio, a las 12:30 horas, el proyecto de innovación educativa «Páramo Vivo: Una ruta educativa desde el Colegio Benito León», una iniciativa que une tecnología, patrimonio rural y aprendizaje activo con el objetivo de acercar la historia, la cultura y la naturaleza de Santa María del Páramo a vecinos y visitantes.

El acto de inauguración tendrá lugar en el propio centro educativo y contará con la participación del equipo directivo y docente, alumnado, instituciones locales y colaboradores de la zona.

El proyecto, desarrollado bajo la metodología de Aprendizaje-Servicio, convierte a los alumnos en protagonistas y dinamizadores de su comunidad. A través de este trabajo, los estudiantes han investigado, digitalizado y puesto en valor el patrimonio sociocultural y natural del municipio, creando una ruta interactiva compuesta por nueve puntos de interés.

El itinerario comienza y termina en el Ceip Benito León y se recorre mediante mapas interactivos y códigos QR que permiten acceder a audioguías y podcasts elaborados conjuntamente por el alumnado y vecinos de la localidad, ofreciendo una experiencia educativa y participativa.