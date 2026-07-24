Avanza el plan para ampliar el polígono de Santa María del Páramo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La ampliación del polígono industrial El Páramo en Santa María del Páramo ha tomado impulso después de que el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) publicase el jueves el informe ambiental estratégico favorable de la modificación de las Normas Urbanísticas Municipales de Santa María del Páramo necesaria para desarrollar el proyecto.

La portavoz leonesista en las Cortes de Castilla y León y alcaldesa de Santa María del Páramo, Alicia Gallego, ha denunciado en un comunciado el retraso del trámite de la administración autonómica «en un proyecto esencial para la comarca".

La resolución de la Junta concluye que no será necesario someter el proyecto a una evaluación estratégica ordinaria al cumplirse las condiciones establecidas por la Confederación Hidrográfica del Duero y los servicios territoriales de Movilidad y Medio Ambiente. «Un retraso inadmisible», remarcó Gallego, que recordó que «mientras se facilita suelo industrial en otros lugares, se ponen trabas en localidades que requieren de una apuesta decidida para su desarrollo industrial».

En este sentido, recordó que el Ayuntamiento que encabeza adquirió ya en 2019 hasta ocho fincas anexas al actual polígono industrial con el objetivo de ampliar en torno a los 187.000 metros cuadrados el suelo industrial en el municipio. Gallego insiste en que «las constantes demoras y la falta de voluntad política» han hecho que «hayan tenido que pasar más de siete años para desbloquear una situación difícil de entender». El comunicado señala que »existen empresas interesadas en asentar su actividad en este polígono industrial, que traerían consigo empleo para la zona y fijación de población para una zona rural tan castigada". Desde la formación leonesista se felicitan por este avance «crucial» para el desarrollo de una comarca que requiere suelo industrial para que puedan asentarse empresas.