Diario de León alienta los «Sueños» de la Semana Santa leonesa

Parece un libro con fotografías, pero no lo es. Parece una colección de imágenes con textos, pero tampoco. Son sueños, en papel, entre nubes de incienso..., como da pistas el título de la joya editorial ideada por el guardián de las esencias semanasanteras leonesas, Jorge Revenga, con imágenes de Miguel S. Seijas, que desde este sábado, 28 de marzo, y hasta el 12 de abril ofrece Diario de León a sus lectores para guiarlos por esta duermevela de la Semana Santa.

El libro se ofrece en los quioscos por 11,95 euros, más el cupón adjunto al ejemplar del decano de la prensa leonesa y con un descuento del 20% para los suscriptores con reserva anticipada. Patrocinado por Sabadell Herrero y editado por Eolas, la obra compendia en más de un centenar de páginas una guía que «hace sentir lo que representa la Semana Santa en imágenes», como reseña Jorge Revenga. «Miradas. Sólo miradas. Eso es lo que este puñado de sentimientos recoge justo cuando León se convierte en una capilla abierta. Cuando la primera luna llena de primavera hace de la ciudad su sueño permanente. Cuando el reloj se detiene y el murmullo de las calles se vive a golpe de baqueta en un parche destemplado», describe uno de los mayores eruditos de la Pasión Leonesa, hermano de cuatro cofradías y abad honorario de Jesús.

A las letras de Revenga les da corporeidad sobre el papel Miguel S. Seijas, quien duda si se trata de «un libro de poesía ilustrado o un libro de fotografías con texto». No importa. «Es un compendio que va a gustar porque llega al corazón y al alma, que es lo que se busca, y lo que hace que una foto sea buena», como reta el firmante de las 87 imágenes que se reparten por las páginas del libro, maquetado con mimo por Luis Ángel Cano Pinto, y presentado por los autores este jueves en el Club de Prensa del Diario de León, junto al director del decano de la prensa leonesa, Joaquín S. Torné, la directora regional de León de Sabadell Herrero, Cristina Santos, y el editor de Eolas, Héctor Escobar.

La obra es «fruto de una pasión desmedida, compartida con el mundillo semanasantero...», como prologa Javier Fernández Zardón, Motorines. «Tradición, fe y cultura las tres horquetas sobre las que descansa, repiqueteando en baldosas una y mil veces raseadas, nuestra Semana de Diez Días; tal como se encarga de recordarnos Jorge Revenga, la voz de nuestra conciencia semanasantera, de nuestros suenos compartidos, pujados al compás del corazón», ilustra el pregonero por excelencia de la Pasión leonesa. Palabra de papón.

Toda la Semana Santa leonesa son sueños y, en León, los sueños Semana Santa son. No se duerman, vayan al quiosco, que se quedan sin ellos.