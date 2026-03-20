'Sueños. Entre nubes de incienso...', el libro que recorre la Semana Santa Leonesa

Escrita y fotografiada con pasión por Jorge Revenga y Miguel S. Seijas, este libro es un recorrido emotivo por las procesiones, los pasos y los sentimientos que despierta la Pasión en nuestra provincia. Desde el Martes Santo hasta el Viernes de Dolores, pasando por las miradas de nazarenos, el vaivén de los tronos y el silencio cargado de fe. Un sueño hecho papel para revivir cada año la magia de la Semana Santa. A partir del 28 de marzo, por solo 11,95 € + 0,95 € de cupón (o 9,50 € en reserva anticipada para suscriptores).

