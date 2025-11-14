DO Bierzo, una denominación más valorada en todo el mundo

Publicado por Guillermo Mieres Ponferrada Creado: Actualizado:

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo ha valorado gratamente la vendimia de este año 2025, una campaña que destaca por su excelente calidad de la uva y un notable aumento de la producción con respecto a la campaña anterior. La vendimia se desarrolló entre el 17 de agosto y el 13 de octubre, en un proceso largo, pausado y muy selectivo, que permitió recolectar cada variedad en su punto óptimo de maduración. En total, se controlaron 10.687.452 kilos de uva, de los cuales 9.950.326 kilos (93%) se destinaron a la elaboración de vinos amparados por la Denominación de Origen Bierzo. Esta cifra representa un incremento del 34% con respecto a la cosecha de 2024, y aunque se sitúa un 5% por debajo de la media de las últimas cinco campañas, sí que confirma la recuperación y estabilidad productiva del viñedo berciano tras los daños meteorológicos de la campaña anterior.

El año agrícola, comprendido entre el 1 de agosto de 2024 y el 31 de julio de 2025, se ha caracterizado porque la mayor parte de las precipitaciones se concentraron durante los meses de otoño, invierno y la primavera, acumulándose un total de 650 l/m2, cantidad normal para la comarca. En lo que respecta a las temperaturas, el invierno no fue particularmente frío. La brotación se inició la primera semana de abril y la floración la primera de junio, con una evolución general normal, aunque en zonas afectadas por el granizo y el mildiu del año anterior se observó cierta irregularidad en la formación de racimos. El verano muy seco y cálido, con temperaturas muy elevadas, sin apenas lluvias desde el 19 de junio, hizo que se produjera un adelanto en la fenología. Sin embargo, se observa que estas temperaturas y la falta de agua provocaron un cierto estrés hídrico ralentizando el metabolismo de las cepas al final del ciclo.

Las condiciones climáticas favorables hicieron que la vendimia se realizara con calma, recolectando la uva en su momento óptimo de maduración, lo que va a repercutir directamente en la alta calidad de los vinos de esta campaña. El excelente estado sanitario del viñedo, la recolección en el momento óptimo de maduración, autenticidad e identidad de los viñedos bercianos pronostican una añada de gran calidad, reafirmándose el compromiso con la excelencia de la Denominación de Origen Bierzo.

El miedo que pudieron provocar los incendios del verano (que no llegaron a afectar viñedos) respecto a la calidad de la uva ha quedado finalmente disipado, tras un pormenorizado estudio llevado a cabo por la Estación Enológica de Castilla y León. ‘’El smoke taint (un concepto anglosajón que se podría traducir como humo tánico) no ha mostrado porcentajes relevantes que puedan afectar al sabor de las uvas’’, afirma con rotundidad Adelino Pérez, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo.

Las uvas de la variedad Mencia siguen siendo las reinas del Bierzo, con 5.750.000 kilos recogidos, es decir, algo más de la mitad del total, con un precio medio de entre 0,60 y 1 euro el kilo. La variedad Godello, muy castigada por el granizo en 2024, logra una de sus mejores añadas, con 3.795.000 de kilos recogidos y con un precio medio de entre 1,60 y 1,80 euros el kilo. Adelino Pérez asegura que ‘’la calidad de la uva es muy buena, pese a que la falta de lluvias provocó un menor tamaño, esto también dilató un poco la recogida. Esperamos ventas por encima de 2024’’.

El resto de uva blanca de la denominación ha obtenido unos 800.000 kilos, mientras que la Garnacha tintorera, la Merenzao y la Estaladiña son solo un ínfimo porcentaje del total. Ahora también llega el momento de promocionar los vinos de la región, cosa que se hace aprovechando las Jornadas Gastronómicas. Ya para comienzos de 2026, la DO Bierzo acudirá para presentar sus vinos a algunas de las ferias más relevantes del continente, como Barcelona, París o las alemanas.

Ferias para promocionar

Otra feria importante a nivel local es la de Ponfevin, que este año tuvo lugar los días 10 y 11 de octubre. Cabe destacar que esta cita ha marcado un antes y un después, recuperando uno de los eventos más importantes de promoción de uno de los productos enseña del Bierzo: el vino, que además ha supuesto un importantísimo empuje en la dinamización comercial y turística.

Durante las dos intensas jornadas del evento se despacharon un total de cerca de 40.000 tickets de vino. «La ubicación de Ponfevin en el barrio de La Rosaleda no podía haber sido una mejor elección. En total han pasado más de 20.000 personas por esta feria, lo cual es un orgullo, principalmente por la promoción y la exaltación de nuestro vino del Bierzo, y después por el esfuerzo de todos los bodegueros, hasta 22, que se han animado a participar en este evento», afirma Iván Alonso, concejal de Turismo.

Un operario barre varias cepas de uva.ANA F. BARREDO