Una esperanza para la distrofia muscular

Publicado por Clara Barrio Creado: Actualizado:

Helena Escobar fue una de las aspirantes que logró su plaza en la primera promoción de la Licenciatura de Biotecnología de la Universidad de León y dio el pistoletazo de salida a una carrera brillante en la ciencia.

Tras graduarse en el año 2010, esta leonesa ha pasado por diferentes países y, actualmente, trabaja como investigadora postdoctoral en el Experimental and Clinical Research Center integrado en el Hospital Charité en Berlín. Su grupo, dirigido por la doctora Simone Spuler, neuróloga y jefa del laboratorio y la clínica dentro del Hospital, desarrolla terapias regenerativas para enfermedades genéticas que afectan al músculo esquelético, principalmente distrofias musculares, centrándose en la terapia celular y génica. Los investigadores utilizan herramientas genéticas para corregir mutaciones en enfermedades monogénicas.

La leonesa ha sido reconocida con el premio Jóvenes Talentos y cuenta que recibe este galardón «con mucho orgullo e ilusión». «Es una gran satisfacción que se reconozca nuestro trabajo y el esfuerzo de todo el equipo. Es una motivación extra para seguir avanzando en este campo de la ciencia y reforzar nuestro compromiso con los pacientes», recalca Escobar.

Para la investigadora, la divulgación es «esencial para hacer que la ciencia sea accesible y comprensible para todos». «Hoy más que nunca, el apoyo público a la investigación es crucial para garantizar un progreso sostenido de la ciencia y del conocimiento, independiente de agendas políticas. En el campo de las enfermedades raras, es especialmente importante informar y concienciar sobre la urgencia de desarrollar nuevas terapias efectivas. Y en el ámbito de la edición del genoma, es fundamental explicar de forma rigurosa los beneficios y el potencial de estas tecnologías, así como su uso responsable. Además, este tipo de reconocimientos tiene el poder de inspirar a las nuevas generaciones de científicos, mostrando que la investigación tiene un impacto real en la vida de las personas», relata.

A pesar de la «dedicación y resiliencia que requiere la profesión», sostiene que la investigación ofrece «la oportunidad única de dar rienda suelta a la creatividad para encontrar respuestas y resolver problemas». «Aunque a veces parezca que avanzamos lentamente, si perseveramos realmente podemos contribuir a cambiar algo», concluye.

«Hoy más que nunca, el apoyo público a la investigación es crucial para garantizar un progreso sostenido de la ciencia y del conocimiento»