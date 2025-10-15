Lexus: a bordo… del LBX

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Parte... de una historia. Lexus apuesta, con su nueva campaña publicitaria ‘Life Happens In My LBX’, por trascender los límites publicitarios merced a un innovador concepto tan creativo como diferenciador.

La campaña se articula a través de una estrategia multicanal que combina, medios tradicionales y digitales, de forma combinada. Cuenta con tres creadores de contenidos que se han montado en el LBX, creando interesantes materiales basados en los tres territorios con los que la marca se siente identificada: Tenis, Arte&Diseño y Gastronomía. No le duelen prendas al fabricante a la hora de ‘contactar’ —piropear— con aquellos conductores que entienden el lujo como una actitud y no como una etiqueta: «Conducir un Lexus LBX es disfrutar de la armonía entre innovación y emoción en cada kilómetro de tu vida». La campaña… Una decidida apuesta por emocionar, divertir y mostrar el modelo más compacto de la marca centrado en vivencias reales, con el LBX como un compañero de estilo de vida: versátil, elegante y con carácter propio. Así, nos encontramos ante una campaña que trasciendo los límites tradicionales de la publicidad, que cuenta con un concepto creativo y diferenciador, al hablar de un coche. La idea de los creativos publicitarios es reflejar todo lo que las personas hacen dentro de sus coches, creando una conexión personal entre ambos y cómo esos momentos pueden realzarse en el habitáculo de un coche Lexus. De manera que se refuerza el espíritu de hospitalidad, artesanía y atención al detalle; una filosofía muy propia de la marca. La campaña en cuestión, se articula a través de una estrategia multicanal capaz de combinar medios tradicionales y digitales de una forma singularmente integrada; de forma que la televisión tradicional convive con acciones exteriores y con una fuerte presencia digital. Los influencers… Para ampliar la comentada presencia digital de Lexus, surge

‘In My LBX’, una campaña en la que tres creadores de contenidos se han montado en el LBX.

«Soy Vital Villarrubia, y me dedico a crear contenidos para mis redes sociales, me gusta compartir un estilo de vida propio, las cosas que me inspiran, mis experiencias»; apunta este consumado deportista, jugador de tenis y practicante de snowboard, además del trekking y navegar. María Jaimez Cuervo-Arango es fundadora y directora creativa de

‘Be Water Home’, firma madrileña de mobiliario y decoración, que une diseño contemporáneo y artesanía española, con piezas fabricadas a medida. María Álvarez Sánchez Pastor, subcampeona de ‘MasterChef 12’, es empresaria, chwef privada y consultora gastronómica, al frente de ‘Cru. cuisine&nutrition’ empresa creadora de experiencias exclusivas, combinando alta cocina, salud y estilo de vida.