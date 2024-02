Los leoneses que siembran el mundo de fibra óptica

Publicado por Cristina Fanjul León Verificado por Creado: Actualizado:

Cuando llegamos a la sede de Kyo en el polígono de Villadangos, su consejero delegado, Nataniel Pereira, está reunido con un grupo de empresarios belgas con quienes está a punto de firmar un contrato. Uno más en la línea de expansión que él y su mujer, Rosa Rodríguez Maraña, pusieron en marcha hace veinte años y que les ha llevado a ser una de las referencias españolas en el sector de las telecomunicaciones. «Cuando empezamos no existía en León todo esto del polo tecnológico ni el Incibe. Eso vino después». La directora financiera de la sociedad explica que Kyo se dedica al diseño, desarrollo, fabricación y distribución de materiales, herramientas, maquinaria y equipamiento para despliegues de redes de telecomunicaciones. «Nuestros clientes son las operadoras de telecomunicaciones y las empresas instaladores para las que diseñamos y desarrollamos productos innovadores que se adapten a sus necesidades», añade.

Ambos estudiaron Ingeniería Informática en la Universidad de León. Rosa Rodríguez se graduó en la primera promoción, Nataniel Pereira en la tercera y a partir de ahí se embarcaron en una travesía con la que han conseguido facturar anualmente once millones de euros y crear un tejido laboral en el que trabajan ya trece personas, la mayoría de altísima cualificación.

«Por circunstancias de la vida, Telefónica hizo en León un piloto la instalación de Imagenio. Hablamos del momento en el que comenzó el desarrollo de la industria de los contenidos, origen real de la industria de las Telecomunicaciones». La directora financiera de Kyo detalla que ellos fueron los encargados de realizar ese plan piloto porque los instaladores necesarios para desarrollarlo no tenían nada que ver con los que por entonces instalaban postes. «Precisaban ingenieros y ahí estábamos nosotros», recuerda poco antes de subrayar que sus primeros pasos los dieron como una empresa instaladora de telecomunicaciones. Por entonces, llegaron a contar con una plantilla de un centenar de personas y se dieron cuenta de que el negocio mollar no estaba en la instalación porque los procedimientos se habían estandarizado con la consiguiente bajada de precios. «Vimos que el negocio principal había pasado a ser el suministro de todo lo necesario a las empresas instaladoras».

Por eso Kyo se renovó para ofrecer a sus clientes todo lo que un técnico necesita, desde las herramientas, las fusionadoras de fibra, las epis, etc con los más altos estándares de calidad de producto, servicio y proceso, diseñando y fabricando soluciones tecnológicas innovadoras.

«Somos un supermercado de las telecomunicaciones. Ofrecemos innovación, logística, stock y mantenimiento», dicen. Además, venden a las grandes operadoras, como Telefónica, Másmovil o Digy, a los que proporcionan el cable, la fibra óptica o los latiguillos, todo lo que necesitan para las instalaciones. De ahí que se hayan convertido en una empresa ‘holística’ porque se dedica al diseño, desarrollo, fabricación y distribución. Nataniel Pereira es el ingeniero que idea y crea las nuevas soluciones tecnológicas. La empresa siempre ha invertido gran parte de sus recursos en la investigación, desarrollo e innovación, trabajando y desarrollando patentes y modelos de utilidad para la fabricación de nuevos productos.

Así, para su crecimiento y sostenibilidad empresarial de forma exitosa siempre han apostado por el desarrollo de herramientas avanzadas de gestión, contando con un ERP propio — Enterprise Resource Planning —, que digitaliza los procesos de negocio, almacenando de manera estructurada el conocimiento aplicado de la compañía. De esta manera, la empresa de Rosa y Nataniel ha logrado generar diseño de productos y servicios que antes no existían y que ahora son posibles. Un ejemplo es el de las fusionadoras de fibra, con características únicas para cada uno de los mercados en los que operan. Y es que España es un país puntero en requerimientos y legislación y fibra por lo que el salto de la empresa a Europa no tardó en llegar. «Ahora mismo, trabajamos con operadores de telecomunicaciones nacionales de España y Portugal, así como multinacionales como Grupo Telefónica (con fuertes inversiones en Alemania a través de su filial Unsere Grüne Glasfaser), grupo RCS&RDS (presente en varios países europeos y que opera en España bajo la marca Digi, y las principales empresas europeas de construcción de infraestructuras de telecomunicaciones, algunas de ellas cotizadas en bolsa y con miles de trabajadores. Por esa razón, Kyo cuenta desde 2020 con una sede en Alemania desde donde presta servicios a clientes de Reino Unido, Italia, Países Bajos y Rumanía.

Alemania es ahora mismo un punto de referencia por el despliegue de fibra hasta el hogar en un proyecto del Gobierno que prevé un volumen de inversión de aproximadamente 5.000 millones de euros, distribuidos a lo largo de los próximos seis años y que contribuye al plan del gobierno alemán de proporcionar una infraestructura nacional de Internet convergente para 2025.

Para este mercado han tenido que modificar el catálogo y los requerimientos de los elementos y la maquinaria con el fin de que sean las mejores y más competitivas. «Nadie vende todo junto. Esa es nuestra ventaja», subraya Rosa Rodríguez, que explica que Alemania no es un mercado fácil y requiere una infraestructura diferente. «Nosotros marcamos la diferencia en que estudiamos hacia dónde va el mercado. Queremos es una empresa que nos sobreviva». La directora financiera de Kyo afirma que su objetivo es progresar como una empresa innovadora y rentable desde el punto de vista tecnológico. «No nos interesa ir a precio como a las multinacionales porque queremos invertir nuestros recursos en ir por delante de los demás», defiende.

Su objetivo a medio plazo es consolidar su posición en Hispanoamérica porque, si bien en Alemania hay trabajo para cinco o diez años son conscientes de que no pueden dejar de moverse para ir un paso más allá. «Ahora estamos inmersos en el diseño de prototipos y homologación de productos para móviles porque los plazos son largos y hay que hacer cambios de calidad, de requerimientos y de precios», precisa.

Kyo idea y diseña sus productos en España pero los fabrica fuera. En el continente, la fábrica la tienen en Europa del Este mientras que en Asia lo hacen en Corea del Sur, donde poseen porcentaje de la factoría que produce los componentes. «Todos nuestros proveedores fabrican con mucha calidad», aseguran.

Su excelencia les ha convertido en una de las empresas de mayor crecimiento en Europa en los últimos tres años según la clasificación realizada por The Financial Times . Para el período 2024 y 2025 Rosa y Nataniel se han marcado como objetivo llegar a los 20 millones de facturación y un incremento de la plantilla para llegar a los veinte empleados. Todo ello les ha llevado a alzarse con el premio a la mejor pyme de León. «Estamos en un sector en permanente evolución en el que hemos tenido que lidiar con cambios tecnológicos y materiales. Por nuestro rápido crecimiento hemos tenido que cambiarnos de ubicación cinco veces, contratar y formar una plantilla estable», detallan.

Así hace dos años adquirían una nueva sede en Villadangos del Páramo de 5.000 metros cuadrados con maquinaria especializada de diseño y fabricación. «Decidimos instalarnos aquí por su posicionamiento estratégico como centro logístico de la zona noroeste y su cercanía a León».

Nataniel Pereira enfatiza en que desde los inicios, Kyo siempre ha invertido gran parte de sus recursos en la investigación, desarrollo e innovación tecnológica, trabajando y desarrollando patentes y modelos de utilidad para la fabricación de nuevos productos. «En la actualidad tenemos en proceso de patente un producto llamado Kmarker, diseñado específicamente para la localización de microductos enterrados en el mercado alemán, que permite conocer el lugar exacto del final de un microducto enterrado y que puede usarse modificando frecuencias y colores para otro tipo de servicios», ejemplifica. Por ello, este sistema evita excavaciones adicionales en un futuro cuando el cliente solicite el alta del servicio de telecomunicaciones, un modelo para ahorrar costes imprescindible para la fibra.

Además, en lo que se refiere a la digitalización, la empresa leonesa ha desarrollado herramientas avanzadas de gestión empresarial que les permite crecer de forma exitosa digitalizando los procesos de negocio.

«Comenzamos poco a poco, sin hacer grandes inversiones porque somos una empresa modesta desde el punto de vista financiero. Eso sí, tenemos gente con mucho talento», destaca Rodríguez maraña, que añade que uno de los compromisos es cuidar a los empleados, para lo que ofrecen estabilidad y apoyo al empleo local, planes de carrera con promoción interna, programas de conciliación de la vida laboral y familiar con un trabajo continuo y flexibilidad horaria para atender temas personales y familiares además de fomentar el teletrabajo para aquellos perfiles en los que sea posible.

«No utilizamos los recursos más que con lo que tiene que ver con nuestra actividad», añade.

El salto a Hispanoamérica esperan darlo pronto y su visión, de momento, está enfocada a Chile. «Intentamos ir donde están nuestros clientes y donde más podamos aportar», precisa y añade que a partir de ese momento tendrán que abrir una empresa allí como ha sucedido en Alemania. «En América puedes mandar gente pero tienes que tener empleados de allí».

Alaba el talento y la capacidad del mercado laboral que produce León, con una gran cantera de ingenieros, y justifica gran parte de su éxito en el aporte de valor de sus trabajadores. «Nosotros podemos tener ideas muy buenas, conseguir financiación, lograr clientes, pero los empleados son los que llevan todo ese empeño hacia adelante», remacha la directora financiera. Destaca además que desde el punto de vista de la logística, León y el polígono de Villadangos tiene unas capacidades únicas. «Además, yo he querido tener una empresa y quedarme en León porque no sería feliz en Madrid».

Las expectativas de Rosa y Nataniel son claras: «Yo no quiero una empresa con 200 tíos sino una que crezca con seguridad, sin perder el control», aseguran. Añaden que con ellos no va endeudarse en grandes cantidades sino invertir para que las cosas salgan bien. «No somos una empresa pelotazo. Lo que hacemos es muy sostenido en el tiempo porque nos movemos con el mercado», dice Rosa Rodríguez. Nataniel Pereira subraya que para ellos es fundamental mantener el control y reconocen que ha habido fondos de inversión que han tratado de invertir en Kyo. «Nosotros creemos que no es el momento porque esto funciona porque sabemos muy bien cómo hay que hacerlo pero seguramente si aceptáramos tendríamos que facturar un montón y para eso tienes que bajar precios, hacer cosas que nos impediría seguir innovando y hacer productos de calidad. El volumen no nos importa. Queremos que la empresa nos sobreviva pero con la tranquilidad de que en cualquier momento decidamos emprender una línea nueva que nos interese», apunta Rosa Rodríguez Maraña.

