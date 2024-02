Guilarte dejará la presidencia del CGPJ si no se renueva antes de un mes

Publicado por Mateo Balín Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente en funciones del CGPJ, Vicente Guilarte, aseguró este miércoles que no cree que llegue a producirse su dimisión porque, dice, antes habrá acuerdo entre el Gobierno y el PP para la renovación de un órgano que ya lleva en funciones más de cinco años. Guilarte se mostró optimista: «No creo que sea un diálogo de sordos, mi impresión es que se va a conseguir. Por eso el que yo me vaya no es algo que se vaya a producir, porque antes se va a llegar a un acuerdo».

Es más, espera en que antes de un mes el acuerdo sea una realidad, coincidiendo además con el plazo que se ha marcado Reynders. Y si no es así, ha insistido, su etapa al frente del CGPJ habrá terminado: «Yo creo que he cumplido mi papel y no me sentiría como el capitán que abandona la nave, sería un grumete. El Consejo podría seguir. No me gusta ser juguete de algo que no controlo, yo he intentado siempre ayudar, pacificar, que no aumenten los conflictos y, si no se consigue el acuerdo, creo que no pinto mucho más aquí. Hay personas mucho más capacitadas que yo para ocupar la presidencia».

Guilarte incidió no obstante en que «tan importante como renovar el Consejo es que el modelo futuro no herede lo que hemos visto que ahora no ha funcionado. Que de las conversaciones entre políticos no salgan diez militantes de un lado y otros diez del otro, activistas sin más criterio que el político». Durante su etapa al frente del CGPJ, siempre ha defendido con vehemencia la independencia judicial.

El presidente en funciones del órgano de los jueces aprovechó su intervención para, dijo, «homenajear a Manuel Marchena y los jueces que tiene detrás. Mi presencia aquí no tiene sentido si no fuera por eso. En los últimos tiempos ha surgido un relato que quiere alterar una realidad que todos vivimos y fue evidente», en clara referencia al cambio de criterio de Pedro Sánchez tras las elecciones generales del 23-J.