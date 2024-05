Robles admite que Pegasus sustrajo datos de la «intimidad» de Sánchez

Publicado por M. S. P. Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

Tres años después de que el móvil de Pedro Sánchez y de otros miembros de su gabinete fueran ‘hackeados’ con Pegasus, el Gobierno facilitó este lunes por primera vez algunos datos sobre el contenido de la información que fue sustraída entonces. Margarita Robles reveló ante la comisión de Seguridad Nacional del Congreso que el sistema espía —que infectó el móvil del presidente, el de ella misma y el de Fernando Grande-Marlaska— no robó «información legalmente clasificada como secreta o reservada», o sea, secretos de Estado, aunque sí que se apoderó de «datos personales» y de la «intimidad» de los titulares de esos móviles.

La ministra de Defensa, especialmente locuaz para el secretismo del Ejecutivo en este asunto durante los últimos años, reveló que la información sustraída con el ‘hackeo’ no «comprometió» o supuso una «quiebra» de la seguridad nacional. Y ello, sobre todo, porque «no hay constancia» de que ninguno de los tres terminales infectados «contuviera información legalmente clasificada», aunque sí datos que afectarían a la «intimidad» del presidente y sus dos ministros. «De la información analizada por el Centro Criptológico Nacional (CCN, el corazón tecnológico del CNI) de las infecciones no hubo exfiltración de información clasificada como secreta o reservada, por lo que no hay afectación alguna de la seguridad nacional», insistió tajante la titular de Defensa, quien también garantizó a los diputados que la violación de los terminales de Sánchez, Marlaska y el del suyo propio tampoco puso en peligro «elementos, fuentes o medios» del Centro Nacional de Inteligencia.

Según la ministra, en las informaciones remitidas por el Gobierno el 24 mayo y 23 agosto de 2023 al Juzgado de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional, que investiga estas infecciones, se dejó claro que no cabía ninguna desclasificación de documentos relacionados con el robo de la información porque no fueron sustraídos datos que tuvieran esa consideración oficial de «secretos». Lo que no aclaró lo más mínimo Margarita Robles en el Congreso es quién pudo estar detrás del robo de información con este sistema.