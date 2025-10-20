Hartos de los políticos... pero no de la política

La política interesa pero lo políticos hartan. Lo pone de manifiesto el barómetro de DYM para Diario de León. El 72 por ciento de las personas encuestadas habla de política. El 13,2 % lo hace todos los días, el 27,6 % reconoce que lo hace todas las semanas, lo que suma un 40,8 %, y el 31,2 % al menos una vez al mes. Sólo el 8,4 % no lo hace nunca. La cuestión es que una aplastante mayoría está harta de los políticos.

Las respuestas son rotundas. El 83, 6 % cree que no se puede confiar plenamente en los políticos, el 78 % sostiene que miran exclsuivamente por su propio interés y el 79,8 % dice que utilizan el dinero público para su propio beneficio si tienen ocasión. Las críticas a los políticos, lo que los politólogos llamana «desafección», se ha disparado desde 2009. Entonces, no confiaban en los políticos el 79,8 % (ha crecido casi cuatro puntos), el 60,8 % sostenía que sólo miran por sus intereses (17,2 puntos de diferencia con ahora), y el 43,4 % creían que usaban el dinero público para ellos, lo que supone un crecimiento de 36,4 % entre los encuestados que dudan de la honradez de los políticos.

Es además mínimo el porcentaje de los encuestados que confía en los representantes políticos. Frente a las apabullantes cifras anterios, sólo un 12,2 % confía en ellos, un 16,2 % cree que intentan conseguir lo mejor para los ciudadanos y un 13 % que son honrados y no usan el dinero público para su propio beneficio si tienen ocasión de hacerlo.

Por ideologías, los que menos confían en la clase política son los votantes del PP y de Sumar (93 % y 91, 5 % respectivamente) y los que más, los del PSOE (con un 74,6 % de desconfiados). En Vox duda de los políticos el 79,4 %. Los que más confianza han perdido son los hombres (85,3 % de los encuestados) aunque la diferencia con respecto a la opinión de las mujeres difiere en poco: el 82 %. Cuanto mayor es la edad y el nivel de estudios, más grande es la brecha entre el ciudadano y sus representantes (un 77,9 % para quienes tienen de 18 a 35 años, un 86,3 % entre 36 y 45 años, un 87 % para la franja entre 46 y 65 y un 81, 6 para quienes tienen entre 66 y 75 años, el 78,5 % de quienes tienen estudios primarios, el 84, 7% con estudios de secundaria y el 85,1 % entre quienes tienen formación superior).

Estos datos contrastan con los resultados sobre el interés que despierta la política entre los ciudadanos, que alcanza al 72 % de los encuestados por DYM frente a un 8,4 % que no habla nunca de política. Lo hacen más los votantes del PP y de Vox (el 85,1 % y el 86,5 % respectivamente) y menos los socialistas (el 75, 8 %) y los electores de Sumar (el 70, 4 %). Lo hacen más los hombres que las mujeres (el 79, 6 % ellos frente al 64, 8 % ellas) y prestan más atención a la política, por este orden, los mayores de 66 años (78,3 %), los votantes que tienen entre 46 y 65 años (el 72,5 %) y en tercer lugar y por encima de quienes tienen entre 36 y 45 años (la cifra más baja, con un 64,4 %) les interesa la política al 70,6 % de los jóvenes entre 18 y 35 años. Es más frecuente hablar de política entre quienes tienen un nivel de estudios superior.

El barómetro de DYM arroja otro resultado: el interés por la política se mantiene entre el 41, 8 % de los encuestados, le interesa cada vez menos a un 39,5 % y cada vez muestra más interés un 15 %. Es mayor entre los hombres, entre los más jóvenes (el 26,8 % de quienes tienen entre 18 y 35 años) y quienes tienen estudios superiores. Y, también es superior el interés entre los votantes del PSOE y Sumar, menos entre los del PP y muy poco entre quienes votan a Vox.