Sumar critica que la dimisión de Mazón llega tarde y critica que haya intentado justificar sus "mentiras y negligencia"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, atiende a los medios, a 21 de octubre de 2025, en Paiporta, Valencia, Comunidad Valenciana (España). Ambos han visitado diversos espacios culturales valencianos afectados por la dana.Jorge Gil - Europa Press

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

El portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha criticado que Carlos Mazón ha intentado justificar un año de "mentiras y negligencia" durante la gestión de la dana con su anuncio de dimisión como presidente de la Generalitat, que llega "tarde".

A través de un mensaje en la red social 'Bluesky', Urtasun ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de ser el responsable de haber sostenido a Mazón y ahora dejar la Comunidad Valenciana en manos de Vox y de su presidente, Santiago Abascal.

"La dimisión de Mazón llega un año tarde. Su comparecencia es un intento de justificar lo injustificable: un año de mentiras, negligencia y desprecio a las víctimas", ha proclamado.

Por su parte, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ha denunciado que Mazón, durante su comparecencia, ha vuelto a "despreciar a las víctimas". "Su cinismo y mentiras cuentan con el apoyo de Feijóo", ha sentenciado.

Mientras, desde la cuenta oficial de Sumar en esta misma red social la formación ha afeado que Mazón dimite tarde, "rodeado de mentiras, amparado por un Feijóo que debe dar explicaciones y anteponiendo su defensa judicial con una comparecencia que es una absoluta falta respeto a las familias de las víctimas".

Por su parte, fuentes de Compromís indican a Europa Press que la dimisión de Carlos Mazón "es una decisión que llega tarde y mal", porque los valencianos no merecen "un gobierno autonómico indigno e indolente".

Aparte, reprochan "la poca empatía y respeto que han mostrado durante este año por las víctimas y el bochornoso espectáculo del fin de semana". Así, destacan que la salida de Mazón "aunque necesaria, y conseguida por la movilización de las 229 familias, se queda muy corta".

Por tanto, han reiterado su llamamiento a que se convoquen elecciones para "echar del Palau de la Generalitat a los negacionistas y sus políticas sectarias que tienen un objetivo claro: seguir hundiendo los servicios públicos y llenar los bolsillos de sus empresas amigas".

"La declaración institucional, sin preguntas, ha sido delirante y trufada de mentiras para descargar su responsabilidad política y penal de las 229 muertes evitables", han zanjado para criticar el "apoyo cómplice" a Mazón de Feijóo y Abascal que son los que tomarán el mando de la región con independencia de quien sea el relevo del aún presidente autonómico.