Aliança Catalana igualaría a Junts que cae detrás de PSC

Junts per Catalunya caería hasta la tercera plaza, al pasar de 35 a 19-20 escaños en el Parlament, y empataría con una Aliança Catalana que se dispararía hasta los 19-20 diputados, por detrás del PSC (38-40) y ERC (22-23), según el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat. El director del CEO, Joan Rodríguez Teruel, ha presentado este lunes el sondeo, elaborado con 2.000 encuestas realizadas entre el 13 de octubre y el 11 de noviembre por la empresa Opinòmetre. Según el sondeo, Vox lograría 13-14 escaños y superaría al PPC (12-13), mientras que Comuns (6) y la CUP (3-4) podrían mantener su actual representación. Los tres socios de investidura del actual Govern de Salvador Illa —PSC, ERC y Comuns— seguirían sumando mayoría absoluta (68). En estimación de voto, el PSC lidera el sondeo (24-27 %), por delante de ERC (14-17 %), Junts (13-15 %), Aliança Catalana (11-14 %), Vox (9-11 %), PPC (8-10 %), Comuns (5-7 %) y CUP (4-6 %).