Interior nombra en la UCO a un coronel experto en blanqueo y asistente del Rey que se encargará de todos los casos que afectan al Gobierno

Melchor Sáiz-Pardo

Satisfacción, pero sobre todo alivio en la Guardia Civil. Fernando Grande-Marlaska ha apostado por un perfil absolutamente técnico y de «altísima preparación» para dirigir la Unidad Central Operativa (UCO) en el momento clave de la historia de este departamento, ya que lidera la decena de investigaciones de corrupción que en la actualidad salpican al Gobierno, al PSOE y al entorno familiar de Pedro Sánchez.

El Ministerio del Interior ha puesto al frente de la UCO al coronel Pedro Merino Castro, en cuyo currículum, sobre todo, destaca su preparación para entender y guiar los casos más delicados de esta unidad, ya que durante tiempo encabezó el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción, el equipo que actualmente dirige el teniente coronel Antonio Balas y que se ha encargado de la investigación de, entre otros, los casos Koldo, hermano, Begoña Gómez, sobres de Ferraz, fontanera, fiscal general o la última trama de la Sepi en las que están involucrados, entre otros, Leire Díez y Antxon Alonso.

Pero más allá de su paso por el departamento de élite en la lucha contra la corrupción y de pasar entre sus compañeros como uno de los mayores expertos en blanqueo de capitales del cuerpo, tiene también mucha experiencia operativa. Entre 2002 y 2003, como teniente, lideró importantes investigaciones sobre fraude y contrabando en la Unidad Central de Información Fiscal y Antidroga. En la abultada trayectoria profesional de Merino sobresale la circunstancia de que — además de ser asesor de la Jefatura del Estado Mayor de la Dirección General de la Guardia Civil por lo que conoce los intríngulis de la cúpula de la institución— en 2013 fue destinado a Zarzuela y ejerció como ayudante de campo del príncipe Felipe, primero, y luego ya como Rey. Tras su paso por Zarzuela, el nuevo jefe de la UCO estuvo adscrito como vocal asesor al Departamento de Seguridad Nacional en el palacio de la Moncloa, el equipo que asesora al presidente del Gobierno sobre las principales amenazas para el país.

Merino, quien desde 2022 y hasta su ascenso ahora como coronel era el jefe de la Comandancia de Salamanca, sustituye a Rafael Yuste, que ha debido abandonar la jefatura de la UCO al ser ascendido a general.

En cuanto Merino tome posesión como jefe de la UCO pasará a ser el responsable directo de todas las investigaciones que acosan al Gobierno y, en teoría, orgánicamente solo tendrá que responder ante el general de brigada Alfonso López Malo, jefe de toda la Policía Judicial de la Guardia Civil.