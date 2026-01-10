Un juez investigará a ZP por su relación con Maduro

Publicado por Melchor Sáiz-Pardo/ Mateo Balín Madrid Creado: Actualizado:

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha abierto diligencias previas para decidir si investiga formalmente la supuesta colaboración de José Luis Rodríguez Zapatero con el régimen de Nicolás Maduro. El magistrado Piña ha decidido, por el momento, dar cauce a la denuncia del colectivo Hazte Oír, que denunció al expresidente español por tráfico de drogas, blanqueo de capitales y organización criminal por sus relaciones con el Ejecutivo de Caracas, que entonces encabezaba el ahora depuesto Maduro.

El juez, a través de un auto, pide a la Fiscalía que «emita informe» sobre la competencia de la Audiencia Nacional para investigar estos hechos (supuestamente cometidos por un ciudadano español en el extranjero), habida cuenta de que el magistrado cree que en la querella de Hazte Oír se recogen actuaciones que «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal».

La asociación pidió al tribunal, como medidas cautelarísimas, que retirara al expresidente socialista su pasaporte, que le prohibiera salir de España y que le obligara a comparecer ante el juzgado cada siete días. Además, reclamó la declaración como investigado del expresidente y que se llamara como testigos al exministro José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama. Los tres encausados en un momento u otro han vinculado a Zapatero en declaraciones públicas con maniobras en Venezuela o con el rescate de 53 millones de Plus Ultra, compañía de capital ligado al chavismo. Koldo García incluso lo acusó de haberse enriquecido negociando con petróleo, oro y otros recursos del país caribeño. José Luis Ábalos, por su parte, afirmó que fue presionado por el exmandatario socialista para el rescate en 2021 de la aerolínea. De Aldama mantiene por su lado que él mismo llevó en su avión privado desde Caracas a Santo Domingo al expresidente.

En diciembre, el conseguidor, en una entrevista, también aseguró que, según le contó Koldo, «Plus Ultra hizo una transferencia de 10 millones de euros a Panamá para las comisiones del señor Zapatero». Y que él fue testigo de cómo el expresidente, en una discusión acalorada con Ábalos en su despacho de Transportes, le conminó al salvamento de la aerolínea con la orden directa de Sánchez a pesar de que —siempre de acuerdo con la versión del empresario imputado— los técnicos no veían el rescate. «Si existen indicios de la existencia de una organización criminal dedicada al narcotráfico y al blanqueo, y de quienes habrían facilitado su operativa y su impunidad internacional, España debe investigar hasta el final», denunció Hazte Oír. A su juicio, la actuación de Zapatero «no se limitó a un papel político o diplomático, sino que habría contribuido de forma decisiva a apuntalar y facilitar la operativa internacional del régimen de Maduro».

«Esa colaboración con la estructura criminal habría servido para reforzar su capacidad de actuación, su cobertura exterior y su continuidad, elementos que deben ser investigados en sede judicial para depurar, en su caso, las responsabilidades penales correspondientes», dice Hazte Oír.

