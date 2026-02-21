Detenidos tres hombres por robar y enviar amapola adormidera a España y Estados Unidos

La Guardia Civil detiene a tres hombres por robar y enviar amapola adormidera a España y Estados Unidos.GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil ha detenido a tres hombres, todos nacidos en India, que hacían envíos postales de cápsulas secas de amapola adormidera a las provincias de Málaga, Ávila y Mallorca, así como a Estados Unidos.

Los tres varones han ingresado a prisión por estos hechos y se les imputan presuntos delitos contra la salud pública por tráfico de drogas tras ser intevenidos 527 kilos de 'papaver somniferum' en diferentes domicilios de la localidad de Los Alcázares (Murcia), también conocida como adormidera o amapola real, una planta directamente vinculada a la producción de opio y sus derivados.

Los detenidos están a disposición del Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Elche. La operación comenzó con la interceptación de cuatro envíos postales con casi siete kilos de sustancias de origen vegetal en el aeropuerto de Alicante-Elche. Tras el análisis, se determinó que era 'papaver somniferum'.

No obstante, estas personas habían estado presuntamente relacionadas con hurtos recientes de esta planta en en plantaciones legales destinadas a uso farmacéutico situadas en la provincia de Albacete.

Según Guardia Civil, en todos los envíos aparecía el mismo apellido, tanto en los remitentes como en los destinatarios. Además, se comprobó que todos los paquetes habían sido remitidos desde diferentes domicilios, todos ubicados en el municipio de Los Alcázares (Murcia).

Con esta operación de nombre 'Guru25', que continúa abierta, la Guardia Civil ha logrado desmantelar un grupo dedicado al robo y distribución ilegal de una sustancia altamente peligrosa, evitando su comercialización y reforzando la lucha contra el tráfico de drogas y la delincuencia organizada.