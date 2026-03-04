El embargo de Trump a España, una amenaza con difícil encaje jurídico

Trump ayer, antes de comenzar su discurso ante la Nación en el Congreso de los EE UU.KENNY HOLSTON

La amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer un embargo comercial a España por la negativa del Gobierno a autorizar el uso de las bases de Morón y Rota en las operaciones militares contra Irán tiene un difícil encaje jurídico.

¿En qué consiste un embargo comercial?

Un embargo comercial consiste en la prohibición oficial para intercambiar bienes y servicios con un país específico, habitualmente acompañada de restricciones a las transacciones financieras.

En la práctica supondría la limitación de hacer negocios con España (comprar o vender productos, así como contratar servicios) y también afectaría a las empresas estadounidenses.

Aparte del bloqueo de exportaciones e importaciones, otras implicaciones de un embargo total incluirían la congelación de activos en el extranjero, la expulsión de sistemas de pago internacionales y sanciones a empresas que sigan comerciando con el país afectado.

¿Puede Trump imponer un embargo a España?

España no tiene una política comercial independiente. Las competencias las tiene la Unión Europea (UE), con capacidad para activar un estatuto de bloqueo frente a las restricciones de EE.UU. y para adoptar medidas de reciprocidad.

Trump podría invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (1977), que le otorga autoridad para prohibir el comercio con un país extranjero si declara una "amenaza extraordinaria" para la seguridad nacional de EEUU.

Aplicar esta norma a España chocaría con los tratados de la OTAN e implicaría enfrentarse a toda Europa y poner en riesgo la economía mundial.

¿A qué países ha puesto EE.UU. embargos comerciales?

EE.UU. ha aplicado durante las últimas décadas tanto prohibiciones casi totales de comercio como sanciones selectivas a entidades específicas.

El embargo comercial a Cuba se remite a 1960 tras la llegada al poder de Fidel Castro. Las leyes Torricelli y Helms-Burton penalizaban incluso a empresas de terceros países que comerciaran con la isla.

También han sufrido un bloqueo económico países como Irán y Corea del Norte, ambos por la proliferación de armamento nuclear, así como Siria por la violación de derechos humanos y regiones de Ucrania bajo control ruso como Crimea, Donetsk y Lugansk.

Otras naciones, como Venezuela, Rusia y Afganistán, también han padecido restricciones severas por parte de EEUU.

¿Ha sufrido España un bloqueo económico alguna vez?

Durante la dictadura de Francisco Franco el país fue marginado del sistema internacional, lo que limitó el acceso a mercados, créditos y suministros estratégicos.

La situación vino alentada por Naciones Unidas que en 1946 aprobó una resolución que recomendaba a los países miembros retirar a sus embajadores de Madrid y excluir a España de organismos internacionales.

Aunque no fue un embargo económico formal como los que actualmente impone la ONU, el aislamiento tuvo efectos prácticos similares, ya que la inversión extranjera prácticamente desapareció y la economía española sufrió escasez y racionamiento, lo que llevó a años de autarquía.

Los envíos de cereal desde Argentina fueron uno de los principales apoyos económicos exteriores a la dictadura franquista antes de que España comenzara a recibir ayuda de EEUU tras los Pactos de Madrid (1953).