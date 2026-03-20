El menor de los detenidos por la muerte de Francisca Cadenas dice haber sufrido un "brote" tras verle ella con drogas

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El menor de los dos hermanos detenidos y en prisión por la muerte en Hornachos (Badajoz) de Francisca Cadenas, Julián González, ha reconocido que sufrió un "brote" que le llevó a "coger, zarandear y tirar" a dicha mujer cuando ésta entró en su casa accediendo por la puerta "entreabierta" para preguntar por un familiar y descubrirle --añade-- cuando estaba preparándose "una raya de cocaína".

De este modo lo ha señalado en su declaración realizada el pasado día 14 ante el juez encargado de la instrucción del caso, y durante la cual también ha añadido que tras dichos hechos él comprobó cómo se encontraba Francisca Cadenas y se reconoce "casi seguro" de que ésta había fallecido.

Así lo apunta Julián en respuesta a preguntas de su abogado, José Duarte, según se comprueba en un vídeo de su declaración ante el juez publicado por 'La Crónica de Badajoz', recogido por Europa Press, y en el cual el menor de los dos hermanos en prisión por la muerte de Francisca Cadenas añade que tras lo ocurrido él entró "en pánico" e intentó "por todos los medios que nadie en ese momento por lo menos se entere de lo sucedido".

En su declaración, Julián además explica en respuesta a preguntas de su abogado que se encontraba en su domicilio cuidando de su tío la noche del 9 de mayo en la que se perdió la pista de Francisca Cadenas, y que su hermano, Manuel, estaba "en el hospital" cuidando de su padre.

Según relata, después de que la puerta de su domicilio se encontrase "entreabierta" sobre la hora en la que sucedieron los hechos, Francisca Cadenas entró en su casa, "como era habitual" por la relación "muy buena" que había mantenido con su madre, para preguntar cómo se encontraba en ese momento el tío con el que convivían los dos hermanos detenidos.

Así, Julián reconoce que Cadenas entró en su domicilio y, después de que él hubiese estado durante la tarde consumiendo "bastante cocaína, ésta le preguntó por su tío y ella lo descubrió "preparándose una raya de cocaína" y "se extrañó" de esto último.

"Le pregunto también si es cierto que (Francisca Cadenas) preguntó primero por su tío y después un poco le preguntó qué estaba haciendo con eso allí, si estaba cuidando de su tío, ¿es así?", pregunta el abogado, a lo que Julián responde "sí, es así".

"Pero en un tono bueno, amable, cordial, o sea que no fue en un tono de reprocharle ni nada, simplemente más bien de extrañeza, ¿no?", añade preguntando también el abogado, a lo que Julián apunta que Cadenas "se extrañó".

A continuación, el abogado pregunta si esto provocó en Julián "un brote para cogerla (a Cadenas) y tirarla", y el menor de los hermanos detenidos responde que "sí", y añade también que posteriormente comprueba el estado de Francisca y se reconoce "seguro de que sí" ésta había fallecido "en el acto". "Casi seguro", matiza a continuación de nuevo a pregunta de su abogado.