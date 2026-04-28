Xavi Abat, abogado: "No existe una nueva pensión específica para amas de casa en España"

La pensión no contributiva en España incluye a muchas amas de casa, pero no por su rol, sino por no haber cotizado lo suficienteGetty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

La afirmación ha corrido como la pólvora: una supuesta nueva pensión para amas de casa en España en 2026. Pero el abogado Xavi Abat lo desmonta con contundencia en su intervención viral. «Atención a este bombazo», arranca, para inmediatamente matizar lo que considera una manipulación del mensaje: «Esto está circulando por todos lados, pero cuidado porque es bastante clickbait». Su análisis no deja lugar a dudas y pone el foco en cómo se está interpretando (o malinterpretando) una realidad legal que lleva años en vigor.

La pensión para amas de casa en España según Xavi Abat: «No existe una nueva ayuda»

El punto central de su explicación es claro y directo: «No es una nueva pensión para las amas de casa ni se ha creado una ayuda específica». Según detalla, lo que se está difundiendo como novedad es en realidad una prestación ya existente dentro del sistema de la Seguridad Social.

Abat insiste en que esta ayuda «existe desde hace tiempo» y está contemplada en la Ley General de la Seguridad Social. Se trata de la pensión no contributiva de jubilación, un mecanismo pensado para quienes no han podido cotizar lo suficiente a lo largo de su vida laboral.

Pensión no contributiva en España: «Aquí entran muchas amas de casa, pero no por serlo»

Uno de los matices más importantes que introduce el abogado es precisamente el que cambia toda la interpretación. «Sí, claro, aquí entran muchas amas de casa, pero no por ser amas de casa, sino porque no han cotizado», explica.

Este punto resulta clave para entender por qué el mensaje viral puede inducir a error. No existe una categoría específica dentro del sistema que reconozca el rol de ama de casa como criterio de acceso a una pensión. Lo determinante es la situación de cotización y los ingresos.

Tal y como detalla, los requisitos son concretos: «Si llegas a la edad de jubilación, tienes 65 años o más y no has cotizado lo suficiente o directamente no has cotizado, puedes acceder a una pensión mínima del Estado». Además, añade condiciones adicionales como «tener ingresos bajos» y «residir legalmente en España al menos 10 años».

La cuantía también forma parte del mensaje que se ha viralizado. Abat lo explica sin rodeos: «Aproximadamente unos 600 euros al mes en 14 pagas, aunque puede variar según tus ingresos y con quién convivas».

Más allá de los datos, el abogado lanza una reflexión que conecta con el malestar de muchos ciudadanos ante la desinformación: «Cómo nos engañan, ¿verdad?».