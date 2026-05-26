La Policía Judicial sitúa en el domicilio de Zapatero las instrucciones más sensibles

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La investigación policial sitúa la casa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como un posible núcleo de planificación y dirección de su presunta trama, en la que canalizar y custodiar «la planificación estratégica de las instrucciones que conlleven mayor sensibilidad».

Así lo señala un tercer informe elaborado por la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional, al que ha tenido acceso EFE este lunes, y que subraya el «liderazgo no visible» del exlíder del PSOE, que los investigadores creen que es «consecuencia de una estrategia deliberada de desvinculación respecto de su red organizada».

En su oficio fechado el pasado 14 de mayo, la UDEF infiere que el núcleo de «planificación y dirección» no se circunscribiría solo al ámbito de la oficina, «sino que se desplazaría al entorno de su domicilio, en el que dispondría de mayor reserva y control de la información».

Así, a juicio de la UDEF y debido al «perfil» del expresidente, el domicilio de Zapatero «se perfila como un espacio idóneo para la canalización y custodia de la planificación estratégica de las instrucciones que conlleven mayor sensibilidad».

Los investigadores ven evidencias de una estructura funcional distribuida en el «el uso de la oficina como canal formal de comunicación» a través de Gertru, la interposición de terceros y la «movilidad constante» del expresidente, que «fraguaría de forma complementaria en la oficina y en su domicilio».

estructura dual

Así, hablan de una estructura «dual de funcionamiento» entre el espacio profesional y el ámbito domiciliario y ven un «patrón logístico» en la recepción de envíos y la emisión de facturas en las que consta el domicilio de Zapatero, aludiendo al envío de cajas de vino a su domicilio particular o de facturas emitidas a Análisis Relevante en las que figura su residencia.

La UDEF se basa en el análisis de correos electrónicos para señalar que las facturas de la presunta trama no están vinculadas de forma directa a los servicios, sino que se consulta cómo se adaptan a «conveniencia», con los conceptos a consignar o incluso los importes.

Y en ese sentido, los investigadores sospechan de que «estas directrices parecen no impartirse en su totalidad en los espacios formales de actividad -la oficina-, sino que también podrían ejecutarse en el marco de la esfera personal».

Los investigadores de la UDEF pidieron por ello al juez instructor de la Audiencia Nacional José Luis Calama registrar la casa del expresidente de Gobierno, así como localizar y asegurar dispositivos que permitieran confirmar los canales de comunicación a través de los que transmitía «sus órdenes», desde correos electrónicos, telefonía u otros medios de los que dispusiera.

El juez Calama decidió, sin embargo, no registrar el domicilio de Zapatero señalando que por su posición institucional era un ámbito «especialmente sensible» y que el «beneficio potencial para la investigación resulta incierto y meramente hipotético», por la falta de indicios que permitieran prever obtener elementos probatorios relevantes, por lo que apuntó a una posible desproporción.

El oficio de la UDEF recoge además una alusión a la hipoteca de Zapatero y de su mujer, Sonsoles Espinosa Díaz, al señalar que el 26 de febrero de 2024 adquirieron un inmueble por un precio de 580.000 euros, para el que Santander les otorgó una hipoteca de 500.000 euros, que se canceló al año siguiente, el 16 de enero de 2025, con una transferencia ordenada por la esposa del expresidente.

El oficio, que no abunda en el préstamo hspotecario, señala además que Zapatero y su mujer compartían un total de cuatro cuentas bancarias, una de las cuales recibió transferencias de terceros.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el ‘caso Plus Ultra’ ha reclamado el contenido de una cuenta de correo electrónico del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero gestionada por su secretaria y correos de sus hijas desde el año 2020, según informa Europa Press.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, del magistrado instructor, José Luis Calama, que investiga a Zapatero como presunto líder de una trama de tráfico de influencias en torno al rescate en pandemia de la aerolínea Plus Ultra.

Calama ha requerido a la empresa proveedora de servicios y alojamiento de una dirección de correo electrónico de Zapatero que, «a la mayor brevedad posible», le aporte «el contenido completo del buzón, circunscrito al periodo temporal comprendido desde el 20 de marzo de 2020 hasta la actualidad».

El juez quiere «la totalidad de los mensajes existentes en la bandeja de entrada, la bandeja de salida, los borradores, los elementos eliminados y cualquier otra carpeta o clasificación existente, sin distinción de estado de lectura o marcación, junto con los metadatos correspondientes (remitentes, destinatarios, fechas, asuntos y archivos adjuntos), a fin de garantizar la preservación y disponibilidad de la evidencia digital necesaria para el desarrollo de la investigación».

gertrudis, pieza esencial

El magistrado sitúa a la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, como «pieza operativa esencial dentro de una red organizada» y «orientada al ejercicio ilícito de influencias y a la generación de documentación contable ficticia».

Según Calama, ese trabajo lo habría desarrollado «desde la oficina utilizada» por Zapatero, que los investigadores identifican «como el centro físico de coordinación y archivo del entramado».