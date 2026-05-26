El juez pospone la declaración de Zapatero al 17 y 18 de junio

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El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha aceptado la petición de la defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de posponer su declaración como investigado en el denominado 'caso Plus Ultra' y ha señalado el interrogatorio para los días 17 y 18 de junio, a las 9.00 horas.

En una providencia, el magistrado indica que procede el aplazamiento, inicialmente señalado para el día 2 de junio, atendiendo la solicitud del expresidente del Gobierno, cuya defensa había esgrimido la extensión de la causa, a la que hasta este lunes no tuvo acceso.

En la resolución del juez Calama se explica que la defensa de Zapatero pidió este aplazamiento este mismo martes, después de que este lunes se conociese el grueso del sumario por el que se atribuyen al expresidente la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, apropiación indebida y falsedad documental.

El instructor, tras la petición del expresidente, explica que accede al aplazamiento de la citación “en razón a las alegaciones contenidas en el escrito precitado y teniendo en cuenta la extensión documental del presente procedimiento”.

Por este motivo, cita al expresidente los días 17 y 18 de junio del presente año a las 9.00 horas “en la sala polivalente de la planta 6ª” de la Audiencia Nacional. La providencia añade que la representación procesal del investigado “se encargará de su comparecencia en las fechas y horas del señalamiento, salvo alegación por escrito en el plazo de tres días hábiles” con las excepciones establecidas en la ley.

La citación del 2 de junio fue comunicada por el juez Calama el pasado 19 de mayo, cuando este magistrado dio a conocer la imputación del exjefe del Ejecutivo. Ese mismo día, agentes de la UDEF registraron tanto la oficina de Zapatero como sedes de tres empresas. Al mismo tiempo, el instructor levantó el secreto de sumario.