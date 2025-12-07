'Cocina con tu abuelo': el taller gratuito más tierno de este lunes festivo en León

El taller “Cocina con tu abuelo”, una actividad gratuita dentro de la Feria de los Productos de León, permite a nietos y abuelos compartir recetas, tradición y cariño en un espacio lleno de sabor y memoria.Getty Images

La XXXI Feria de los Productos de León cierra este lunes 8 de diciembre con una de sus actividades más entrañables: el taller 'Cocina con tu abuelo'. Una propuesta intergeneracional que, más allá de la cocina, propone un reencuentro entre generaciones a través del sabor, el tiempo compartido y las recetas que han pasado de boca en boca durante décadas.

A las 11:00 horas arranca esta experiencia gratuita en el Palacio de Exposiciones y Congresos de León, dentro del marco de un evento que ha sabido mezclar durante todo el puente tradición gastronómica, innovación local y participación ciudadana.

Esta propuesta, que se estrena en la edición actual de la Feria, busca implicar activamente a los más pequeños en la cocina como vía para acercarles desde temprana edad a los productos de su tierra. Así lo explicó el vicepresidente de la Diputación de León y diputado del área de Productos de León, Roberto Aller, durante la presentación oficial del evento, donde subrayó la importancia de fomentar entre los niños y niñas el conocimiento de la calidad y las posibilidades de los alimentos leoneses. El taller 'Cocina con tu abuelo' se ha programado exclusivamente para los dos últimos días de feria, domingo y lunes, como broche emocional y educativo a cuatro jornadas repletas de sabor y tradición.

El lunes festivo se despide con sabor

La programación del último día de la feria no se queda solo en este taller. Desde la mañana, el recinto acoge actividades como un maridaje entre embutidos La Pradera y vinos Gordonzello, una mesa redonda sobre productos ecológicos con degustación incluida y una demostración de maduración de queso a cargo de Vallelongo.

Por la tarde, la cocina en vivo vuelve a ser protagonista con elaboraciones como las albóndigas omañesas, presentadas por Tu Ternera en Casa, y una propuesta ecológica a base de carne y queso ofrecida por Ganadería Navafría y Quesos La Presa. Además, el popular obrador de queso infantil de Vallelongo tendrá sesiones, permitiendo a los más pequeños disfrutar de la feria con las manos en la masa.

El día finalizará con la entrega de premios oficiales, reconociendo los mejores quesos, dulces y productos de esta edición. A las 20:30 tendrá lugar la clausura oficial a cargo del presidente de la Diputación de León, seguida del cierre definitivo de puertas a las 21:30 horas.

El programa oficial de la Feria de los Productos de León incluye más de 30 actividades para todos los públicos, desde showcookings y maridajes hasta talleres familiares y degustaciones populares.XXXI Feria Productos de León

Un puente lleno de actividades para recordar

Durante los días anteriores, la feria ha ofrecido una programación vibrante con showcookings creativos, concursos nacionales, maridajes sorprendentes y talleres para todos los públicos. Desde el ceviche de trucha con crema de castañas hasta los dulces navideños de Chocolates Fábula, pasando por la Queimada Popular o la cata técnica con sumilleres, el evento ha demostrado ser mucho más que un mercado de proximidad.

Especialmente destacadas han sido las luchas de cucharones leoneses, un formato divertido y competitivo que ha puesto en valor la cocina tradicional con un toque de humor, así como las catas temáticas que han explorado combinaciones entre chocolate, miel, pan, embutidos y vinos de la tierra.

También destacó el 'Taller de Cocina Inclusiva', impartido por la reconocida chef Eva Millán, que puso el foco en la accesibilidad dentro del entorno gastronómico. La propuesta, celebrada en dos sesiones durante el fin de semana, acercó la cocina a personas con diferentes capacidades, demostrando que el placer de cocinar y compartir no entiende de barreras. Su presencia en la feria reforzó la apuesta de esta edición por una gastronomía abierta, social y para todos.