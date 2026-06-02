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MIÉRCOLES 17

MÚSICA Y TEATRO

'Descanse en paz'. Concierto de coro y técnica vocal. El alumnado de la Escuela de Arte de Música y Artes Escénicas recorrerá la historia de la música, partiendo de piezas antiguas. El concierto tendrá lugar a las 11.30 horas, previo a la representación teatral. Descanse en paz es una comedia que se representará a las 12.30 horas en el Teatro El Albéitar de la ULE.

DANZA

XVII Festival de Danza. Festival organizado por la Escuela de Danza Coppelia León. En el Auditorio Ciudad de León a las 20.00 horas. Entrada: 12,50 euros.

DONACIÓN DE SANGRE

Editorial MIC. La unidad móvil se desplaza de 08.45 a 14.15 horas. El punto fijo de donación está en el centro de salud de José Aguado.

CONFERENCIA

‘El lenguaje de las nubes’. Nubes y cielos de León y Asturias. Conferencia a cargo de Javier Martínez, técnico medioambiental. A las 17.00 horas en La Xana del Torío, en la estación de Feve en Pedrún. Habrá un taller para fabricar un atrapador de nubes y para aprender a identificar los tipos de nubes, interpretar el cielo y observar el paisaje con otros ojos.