Olvídate del mercadillo de Majadahonda o los de las playas: el de Ponferrada se hace viral por sus precios y hallazgos inesperados

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Sábado por la mañana, calor de verano y bolsas llenándose poco a poco entre puestos de ropa, complementos y productos locales. Así arranca una jornada cualquiera en el mercadillo de Ponferrada, un plan que ha terminado convirtiéndose en protagonista inesperado de TikTok gracias a un vídeo compartido por el creador de contenido Iván Martínez, conocido en redes como @kironvlogs.

«Día de mercado, sábado», arranca el vídeo mientras recorre una de las zonas comerciales más conocidas de la ciudad berciana. Durante su escapada a Ponferrada, descubren uno de esos planes que mezclan compras, paseo y conversación con vecinos del lugar. «Estamos pasando un par de días en Ponferrada», explican mientras muestran el ambiente de un mercado que, según cuentan, «los hacen los miércoles y los sábados».

El recorrido atraviesa el mercado central y varias calles del entorno. Entre parada y parada también hay tiempo para los productos de proximidad y el comentario espontáneo que resume el espíritu del mercado: «Buen quesico».

El mercadillo de Ponferrada conquista TikTok por sus precios

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención del vídeo tiene que ver con los precios. En un momento en el que muchas zonas comerciales acumulan críticas por el coste de la ropa y los accesorios, el mercadillo de Ponferrada aparece como una alternativa donde todavía es posible encontrar pequeños caprichos sin disparar el presupuesto.

«Los bolsitos me encantan», comenta el protagonista mientras revisa varios puestos de complementos. Entre las compras del día aparecen pendientes con forma de limón por apenas unos euros: «Me he cogido unos pendientitos de limón por 3 euros». La sorpresa continúa al descubrir la variedad disponible: «A ver qué cantidad de pendientes tienen bonitos. De acero por 3 euritos, bueno, que nos los quitan de las manos».

El recorrido también deja espacio para el calzado de verano y algunas adquisiciones familiares. «Mi padre se cogió estas zapatillas de piel finitas para veranito, muy bonitas», cuentan en uno de los momentos del vídeo mientras enseñan el ambiente relajado del paseo.

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El mercadillo de Ponferrada triunfa por sus compras virales y ambiente local

La gran protagonista de las compras termina siendo una apuesta de moda tan peculiar como viral: un conjunto estampado que despierta entusiasmo inmediato. «Bueno, bueno, bueno, el conjunto más bonico que me he llevado», celebran ante cámara.

La operación shopping termina con números concretos y bastante competitivos. «El conjuntico de vaca pinta me ha costado 15 euros cada pieza, 30 euros el conjunto entero», explican satisfechos tras encontrar uno de esos hallazgos que convierten un paseo cualquiera en tema de conversación durante semanas. También cae otra compra impulsiva: «El otro pantalón me ha costado 20 porque me ha gustado mucho, se me ha notado y no me ha querido rebajar».