Ivonne Reyes, operada de urgencia tras su aparatoso accidente en 'Supervivientes'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El paso de Ivonne Reyes por la actual edición de 'Supervivientes' llegó a un abrupto y doloroso final después de sufrir una aparatosa caída durante una de las pruebas de recompensa en Honduras. El accidente le provocó un grave traumatismo en la pierna derecha que obligó a la organización a evacuarla en helicóptero y, posteriormente, a determinar su traslado a España para recibir una atención especializada que descartó definitivamente su continuidad en el concurso.

Tras varios días de espera y seguimiento médico desde su llegada a nuestro país, la propia Ivonne Reyes ha utilizado sus redes sociales para informar a sus seguidores de que, finalmente, ha sido operada de urgencia. Con un mensaje directo y esperanzador en Instagram, la exconcursante ha celebrado el éxito de la intervención exclamando "Gracias a Dios, por fin me han operado", acompañando sus palabras de momentos muy emotivos vividos en el centro hospitalario, donde se ha dejado ver arropada por su hermana Claire y el equipo médico.

A pesar de la tristeza que le causó tener que abandonar la aventura cuando se encontraba en un buen momento de su concurso, Ivonne ha mostrado una actitud positiva y resiliente durante todo el proceso. La venezolana ha querido agradecer públicamente el apoyo recibido por parte de su familia, amigos y de los profesionales sanitarios, manteniendo el compromiso de centrarse ahora exclusivamente en su recuperación física para volver con más fuerza.