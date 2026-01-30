El templo poco conocido de León que muchos pasan por alto y guarda arte sorprendente en su interior

Una peregrina se detiene en un claustro leonés, en una de las etapas menos transitadas del Camino de Santiago, donde templos como la Virgen del Camino revelan su historia silenciosa.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Si crees haberlo visto todo en León, hay un templo que pasa casi desapercibido para la mayoría de quienes visitan la provincia. El Santuario de la Virgen del Camino no suele figurar en los principales itinerarios turísticos ni recibe las multitudes de otros hitos leonenses como la catedral o San Isidoro. Está ubicado en la localidad de La Virgen del Camino, junto a Trobajo del Camino y muy cerca de la ciudad de León, pero a menudo queda fuera de las rutas culturales más transitadas, razón por la cual muchos visitantes lo cruzan sin detenerse.

La tradición local cuenta que el 2 de julio de 1505 un pastor llamado Alvar Simón Fernández vio una aparición de la Virgen María en el paraje conocido como El Humilladero. El obispo escuchó. Se levantó una ermita. Y más de cinco siglos después, la devoción sigue viva.

Historia y arte en el Santuario de la Virgen del Camino

El templo es moderno. Se levantó entre 1957 y 1961 y lo firma un dominico con visión: Francisco Coello de Portugal, más conocido como fray Curro. Hormigón, líneas limpias y un estilo racionalista que descoloca a quien busca piedra vieja. Pero hay que entrar.

En la fachada, trece figuras en bronce vigilan en silencio: la Virgen y los doce apóstoles. Son obra de Josep Maria Subirachs, uno de los artistas más influyentes de la escultura española del siglo XX y el escultor que acabaría dejando huella en la Sagrada Familia de Gaudí. Aquí lo encontramos joven, enérgico, marcando ya su sello. Dentro, el sagrario, los ambones, los crucifijos... todo lleva su firma.

Y frente al hormigón, un retablo barroco del siglo XVIII, con sus columnas doradas y su drama contenido. Lo tallaron Pedro y Antonio de Valladolid y lo presidió desde siempre una imagen de la Virgen del Camino, de nogal del siglo XVI, flanqueada por Santiago y San Froilán. Un contraste entre historia y la modernidad en un solo golpe de vista.

A diferencia de otros grandes monumentos leoneses que cuentan con promoción destacada en guías oficiales y campañas de turismo, el Santuario de la Virgen del Camino no siempre aparece en los itinerarios. Pero esta característica no resta valor; al contrario: ofrece una experiencia más íntima y profunda, lejos de las aglomeraciones y con tiempo para contemplar sus detalles artísticos y devocionales con calma.

La apertura de templos este verano en la provincia de León

El Santuario de la Virgen del Camino forma parte del Programa de Apertura de Monumentos Verano 2025 de Castilla y León organizado por la Junta de Castilla y León y las diócesis, que permite visitar desde el 12 de julio hasta el 7 de septiembre un total de 449 bienes patrimoniales repartidos en 370 localidades de la comunidad, incluyendo rutas temáticas vinculadas al Camino de Santiago y otros itinerarios culturales en toda la región.

Gracias a esta iniciativa, muchos templos poco conocidos (con historias y arte fascinantes) están accesibles en horarios de mañana y tarde, lo que convierte el verano en una oportunidad perfecta para redescubrir joyas como la Virgen del Camino sin prisas.