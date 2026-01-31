La iglesia de León que ha vuelto a abrir y ha recibido 2.034 visitantes en solo un mes

La Iglesia de Palat del Rey, considerada el templo más antiguo de León, ha reabierto sus puertas con una exposición que ya ha recibido más de 2.000 visitas en su primer mescaminodesantiagofrances.com

Publicado por Patricia de la Torre

La histórica Iglesia de San Salvador de Palat del Rey, considerada la más antigua de León, ha regresado al mapa cultural de la ciudad con una fuerza que pocos esperaban: en el mes de diciembre, tras su reapertura, la exposición temporal que la ha vuelto a poner en valor ha recibido 2.034 visitantes en apenas unas semanas desde su inauguración.

La Iglesia de Palat del Rey: historia y patrimonio revividos

La iglesia de Palat del Rey, construida en el siglo X y declarada Bien de Interés Cultural, es un templo de enorme importancia histórica y arquitectónica en la ciudad leonesa. Tras estar cerrada al público desde 2020, ligado al impacto de la pandemia, la Diócesis decidió reabrir este espacio bajo un nuevo enfoque: convertirlo en un punto de encuentro entre arte, devoción e historia.

La reapertura oficial se produjo a principios de diciembre con la inauguración de la exposición 'El dolor esculpido: Carmona, La Piedad y Minerva y Vera Cruz', organizada por la Real Cofradía del Santísimo Sacramento de Minerva y la Santa Vera Cruz en colaboración con el Museo Diocesano y de Semana Santa de León.

En noviembre se presentó 'El dolor esculpido. Carmona, La Piedad y Minerva y Vera Cruz', ahora en la Iglesia de Palat del Rey.dl

El arte sacro que atrae visitantes

La muestra proponía un recorrido cultural único alrededor de tres ejes principales: la obra de Luis Salvador Carmona, uno de los escultores más relevantes del arte sacro español del siglo XVIII; la iconografía de La Piedad, representación central de la devoción cristiana; y la influencia de la propia cofradía organizadora sobre la historia del templo.

Con más de 30 piezas expuestas (entre esculturas, grabados, carteles y paneles explicativos) la propuesta ha captado la atención de habitantes de León y visitantes culturales de toda la región, lo que ha impulsado la cifra de visitantes hasta superar los 2.000 en un solo mes.

La iglesia de Palat del Rey es la más antigua de la capital leonesa

Una acogida que supera expectativas

La alta afluencia de público hizo que la exposición se ampliara hasta el 5 de enero, y tras su clausura ya se ha desmontado para dar paso a la próxima muestra del museo.

El proyecto no solo reactiva un espacio que llevaba años sin actividad expositiva, sino que también refuerza el papel de la Iglesia de Palat del Rey como icono patrimonial vivo, capaz de atraer tanto a devotos como a amantes del arte y la historia.