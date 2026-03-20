León tiene una despensa medicinal

Publicado por Ana Gil Redactora Creado: Actualizado:

León es una despensa medicinal. Aquí se junta una gran cultura gastronómica con los espectaculares paisajes verdes de los que puede presumir la provincia, sin olvidar la extensa naturaleza de la que hace gala. Todo eso conforma un buen caldo de cultivo para que florezcan plantas, flores, hierbas y mucha vida dispuesta para ser recolectada (con cuidado) por el ser humano.

Hay que saber cómo utilizarlas y tener los conocimientos adecuados para manipularlas y convertirlas en pura salud, pero lo cierto es que en la naturaleza de León aguarda toda una despensa cargada de salud.

Algunas de ellas son poco conocidas, otras están muy ‘democratizadas’, pero la mayoría son un regalo de la naturaleza, cargada de sabiduría ancestral que en buena medida se ha ido perdiendo con el avance de las nuevas generaciones. El saber existe, sólo hay que acercarse a él para poder hacerlo también a algunas de las plantas y flores con las que cuenta la provincia. Son numerosas y tan variadas como su colorido, forma y propiedades.

De sobra conocida es la lavanda, a la que también llaman la ‘navaja suiza’ por sus múltiples propiedades. Calma y ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, además de desprender un aroma y tener un colorido que la convierten en todo un bálsamo para los sentidos.

Junto a ella, el tomillo, el orégano o el romero no tienen solo valor culinario porque aportan sabor, sino que también son antisépticas, digestivas, antioxidantes y con capacidad expectorante y están entre las hierbas aromáticas por excelencia.

Multitud de propiedades

La salvia es menos conocida, pero también tiene sus bondades. Muy adecuada para las mujeres por su capacidad para apoyar el equilibrio hormonal, puede también regular el exceso de sudoración, además de tener también propiedades antioxidantes y digestivas.

Aún más accesibles y conocidas son la menta o la hierbabuena. Ésta última también crece de forma salvaje y aparece hasta en piscinas fluviales durante los meses de verano. Tienen cosas en común pero no es lo mismo.

Está menos considerada por la mayoría, pero crece prácticamente en cualquier rincón. Es el diente de león, medicina de la buena de la que se aprovecha desde las hojas hasta la raíz. Una infusión de raíz de diente de león es depurativa, digestiva y diurética, además de que aporta vitaminas y ayuda a regular el azúcar en sangre.

La ortiga tiene mala fama, lo que es directamente proporcional a sus bondades. Antiinflamatoria, depurativa y diurética, lo importante es saber recolectarla y también tratarla antes de probarla. Si te ortigas, la malva aplacará la picazón y no es raro verlas crecer cerca una de la otra. Es la magia de la madre naturaleza. Además, la malva, cargada de mucílagos, es también una planta que, además de buena para la piel, puede suponer un plus para tratar afecciones respiratorias o problemas digestivos.

Amable por excelencia es la manzanilla, que quizás por ser de sobra conocida está poco atendida. Es buena para calmar y digerir, entre otros, y muy accesible.

También en las tierras de la provincia crece la caléndula, maravillosa flor de color naranja vivo que es tremendamente buena para calmar la piel. Cicatrizante, regeneradora y antiséptica, es un tesoro natural muy apreciado para la salud de la piel, el cuidado de la boca y del cabello.

Si conoces el té de monte y sabes dónde encontrarlo, llevas ventaja para aliviar malestaresdigestivos.

El lúpulo es un cultivo de sello leonés que, además de ingrediente clave para elaborar cerveza, guarda en su interior capacidades sedantes que pueden ser aliadas para conciliar el sueño, por ejemplo. Puede ser demasiado intensa en infusión, pero perfecta, por ejemplo, para elaborar un cojín que ayude a atemperar los nervios.

Hierbaluisa y melissa figuran también entre las medicinas verdes que crecen en la provincia. Saúco, llantén, hinojo, cardo… la lista es más larga de lo que pueda parecer a simple vista.

No son todas, ni tampoco están todos sus beneficios. Sólo son algunas muestras de lo bueno que tiene para ofrecernos la naturaleza. Dependiendo del rincón de la provincia, unas son más abundantes que otras, pero todas son pequeños tesoros, listos para aportar. Siempre, eso sí, sabiendo cómo y cuándo.

Uno de los rincones de la provincia cargado de medicina natural es, por ejemplo, Laciana, donde existe toda una joya verde en forma de bosques que ya han llamado la atención fuera de la provincia. Si embargo, no es el único sitio porque todas las comarcas y prácticamente en cualquier rincón pueden crecer algunos de estos ejemplos de vida natural.