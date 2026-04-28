Más de 500 años en pie: el bosque de León seleccionado entre los mejores de España

Un paisaje de montaña en pleno otoño donde un pequeño núcleo rural se integra entre bosques y laderas, reflejando la conexión entre naturaleza y vida tranquila.miteco.gob.es

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Más de medio milenio en pie no es solo una cifra, es una declaración de resistencia. El Soto de Villar, enclavado en Ponferrada, ha logrado algo que pocos espacios naturales pueden contar: mantenerse relevante en el tiempo sin perder su esencia. Elegido como el mejor bosque de España, hoy sigue despertando el mismo interés (o incluso más) en plena era del turismo consciente.

Más de 11.000 votos lo llevaron a lo más alto en 2024, en el concurso 'Arbol y Bosque del Año' impulsado por Bosques sin Fronteras.

El Soto de Villar, el bosque de León con más de 500 años que fue seleccionado en España

Adentrarse en el Soto de Villar es enfrentarse a otra escala del tiempo. Sus castaños centenarios, algunos con más de medio milenio de vida, convierten el paisaje en algo casi irreal. Se trata de estructuras vivas que han sido testigos de generaciones enteras.

Durante décadas, asociaciones y vecinos han trabajado para recuperar y proteger este espacio. Entre ellos destaca la labor de colectivos como Bierzo Vivo, que han impulsado su regeneración y visibilidad. Pese a su reconocimiento, los trabajos de recuperación siguen avanzando de forma progresiva y aún afectan a una parte limitada del soto.

Soto de castaños de Villar de los Barrios. DL

El Soto de Villar y el récord de votos que explica su impacto en España

No todos los reconocimientos tienen el mismo peso. En este caso, el proceso de selección incluyó votación popular, y el resultado fue contundente: ese respaldo masivo lo situó muy por encima de otros candidatos.

Este respaldo no solo le dio el título nacional, sino que permitió que el bosque representara a España en el certamen europeo 'Tree of the Year', celebrado en Bruselas. Un salto que consolidó su proyección más allá del ámbito local.

Idílica imagen del soto de castaños de Villar de los Barrios, elegido en el concurso de la ONG Bosques sin Fronteras. JUAN YOAMA

Ese momento marcó un antes y un después. Desde entonces, el Soto de Villar no ha dejado de aparecer en el mapa mediático, incluso con menciones en publicaciones de referencia como National Geographic que lo definen como un espacio natural único y ejemplo de recuperación.

Soto de castaños de Villar de los BarriosANA F. BARREDO

El Soto de Villar y su transformación en referente de turismo sostenible

Lo interesante no es solo lo que fue, sino lo que está siendo. En 2026, el Soto de Villar se ha consolidado como un destino ligado al turismo consciente.

Las rutas de senderismo señalizadas (con recorridos accesibles por el propio soto y su entorno), las visitas guiadas teatralizadas como 'El Soto Mágico de Villar' o iniciativas culturales como el Festival Villar de los Mundos han convertido el bosque en un espacio vivo. A ello se suman proyectos de recuperación como la tradicional carbonera o pequeños detalles que marcan la diferencia, como los puntos de intercambio de libros repartidos entre los castaños, que refuerzan esa idea de comunidad.

Además hay un enfoque que gana peso en 2026: su potencial como bosque terapéutico. En línea con tendencias como los baños de bosque o el turismo de bienestar, el Soto de Villar se posiciona como un entorno ideal para la desconexión, el contacto consciente con la naturaleza y la mejora del bienestar físico y emocional.