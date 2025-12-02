El chef con estrella Michelin Juanjo Pérez convierte un ingrediente típico del Bierzo en una sopa gourmet contra el frío

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

No hacen falta productos exóticos ni una lista interminable de ingredientes para cocinar como un chef de estrella Michelin. Juanjo Pérez, al frente del restaurante 'Cocinandos' en León, ha demostrado que con una lata de castañas del Bierzo y una tarrina de foie de pato es posible preparar una sopa sofisticada, sabrosa y profundamente reconfortante. Una receta que se convierte en aliada perfecta para las cenas de invierno (y especialmente para una Nochevieja en casa) sin renunciar al sabor ni a la elegancia.

Una receta cálida con ingredientes típicos del Bierzo

La propuesta nació en el plató del programa 'Mejor Contigo' de RTVE, donde Juanjo Pérez compartió una receta al alcance de cualquiera. «Nos han regalado unas castañas en almíbar del Bierzo espectaculares», explicaba el chef. Y a partir de ahí, magia.

Comenzó pochando suavemente cebolla en una cazuela. A continuación, añadió las castañas, «que hemos lavado un poquito para quitar el exceso de azúcar.» Las rehogó con cuidado y, como explicó, «vamos a mojar con un caldito de ave.» La mezcla se deja cocer durante 25 minutos y, tras triturarla, se obtiene una crema sedosa y reconfortante.

El resultado se presenta en una jarrita elegante, pero el verdadero espectáculo comienza al servir. En el plato, Pérez dispone dados de foie de pato, picatostes de pan (ideales si tienes una barra congelada que puedes reutilizar) y, si se tiene, una flor comestible para el toque final. En la mesa, se vierte la sopa caliente sobre esta base y el contraste de texturas y temperaturas hace el resto.

Una receta sencilla con alma de alta cocina: la sopa de castañas del Bierzo reinterpretada por Juanjo PérezGetty Images

En este caso, las castañas del Bierzo se convierten en las grandes protagonistas de un plato que es, a la vez, humilde y sofisticado. Perfecto para una mesa festiva, pero también como recurso para cualquier cena donde se quiera huir de lo obvio.

Pérez cerró su intervención con una reflexión espontánea sobre la cocina de aprovechamiento: «Al final es tener imaginación, abrir la nevera y ser valientes, que no sale mal.» Añadió que lo importante es «coger ingredientes que tengamos en casa y buscarnos la vida», una filosofía que resume el espíritu de esta receta tan sencilla como sofisticada.

No importa si se sirve en un menú de Nochevieja o como plato único para una noche cualquiera. Lo importante es que reconcilia lo cotidiano con lo extraordinario, y lo hace desde León, con sabor a Bierzo.