No hace falta ir a Francia: el queso más potente de España se hace en este pueblo de León

Posada de Valdeón, enclave leonés en los Picos de Europa donde se elabora uno de los quesos azules más potentes de España.Getty Images

En el ámbito de la gastronomía europea, Francia suele considerarse la gran referencia cuando se habla de quesos intensos y con personalidad. Sin embargo, en el norte de España, concretamente en Posada de Valdeón, un pequeño pueblo leonés situado en pleno corazón de los Picos de Europa, se produce un queso azul que no solo rivaliza con los más afamados del continente, sino que ha conseguido reconocimiento internacional y protección europea. Hablamos del Queso de Valdeón, una variedad con Indicación Geográfica Protegida (IGP) que ha sido galardonada en diversos certámenes y que destaca por su potencia aromática, su sabor picante y su arraigo en la tradición quesera de montaña.

El Queso de Valdeón IGP: reconocimiento oficial y galardones internacionales

El Queso de Valdeón cuenta con protección bajo la IGP desde 2004, lo que garantiza su origen exclusivo en el valle homónimo y su elaboración con métodos tradicionales. Esta figura legal, otorgada por la Unión Europea, exige que tanto la producción de la leche como la transformación y el afinado del queso se realicen íntegramente en la zona de influencia, asegurando así su vínculo geográfico y cultural.

La calidad de este queso ha sido reconocida en certámenes nacionales e internacionales. En los World Cheese Awards, una de las competiciones más prestigiosas del sector, el Queso de Valdeón ha sido distinguido con medallas en diversas ediciones, como en 2017 y más recientemente en 2025, cuando obtuvo oro y bronce. Este certamen reúne miles de muestras de hasta 45 países. A nivel nacional, el Ministerio de Agricultura lo premió en 2018 como mejor queso azul en los Premios Alimentos de España Mejores Quesos, reafirmando su excelencia dentro del panorama quesero español.

Características del queso: intensidad, cremosidad y técnica tradicional

El Queso de Valdeón se caracteriza por una pasta blanda de color amarillo pálido, con vetas azul verdoso y mohos blancos distribuidos en pequeñas cavidades. Su corteza rugosa e irregular adquiere tonos gris oscuro con manchas rojas y azuladas, y su sabor es intenso, salado y picante, acentuándose con el tiempo de maduración.

Este queso se elabora con leche de vaca o mezclas con cabra y oveja, pasteurizada, y envejece durante al menos dos meses en bodegas o cuevas con condiciones que replican la maduración ancestral de quesos de montaña. La tradición incluye envolverlo en hojas de plátano, lo que ayuda a conservar su humedad y aporta matices adicionales al conjunto.

Posada de Valdeón: entorno natural y saber quesero

Posada de Valdeón se encuentra en el extremo oriental de la provincia de León, dentro del Parque Nacional de los Picos de Europa. El aislamiento geográfico, el microclima húmedo y fresco, y la riqueza vegetal de sus pastos conforman un ecosistema ideal para la ganadería de montaña y la producción lechera de calidad.

La tradición quesera en el valle se remonta a tiempos anteriores a la romanización, aunque fue en el siglo XIX cuando se consolidó como actividad económica esencial. Las familias de pastores aprovechaban los excedentes de leche durante el verano para producir quesos que se consumían durante el invierno o se vendían en mercados cercanos.

Actualmente, la actividad ha evolucionado con tecnología y controles sanitarios modernos, pero manteniendo el espíritu artesanal que define el producto. El Queso de Valdeón sigue siendo una referencia entre los quesos azules españoles, y un ejemplo de cómo la tradición puede convertirse en un recurso gastronómico competitivo a nivel internacional. Pero más allá del producto, visitar Posada de Valdeón puede convertirse en un auténtico planazo de fin de semana para los amantes de la gastronomía rural.

Situado en pleno Parque Nacional de los Picos de Europa, el pueblo ofrece rutas de senderismo, paisajes de alta montaña y una oferta de turismo rural discreta pero acogedora. Un itinerario básico podría incluir la compra directa del queso en alguna de las queserías del pueblo, o su degustación en bares y restaurantes locales donde es habitual encontrarlo como protagonista de tablas, tapas o platos de cocina tradicional.

A ello se suma una ruta de senderismo por la célebre Ruta del Cares, uno de los itinerarios más espectaculares de los Picos de Europa, y una noche en alguna de las casas rurales del valle, que conservan el estilo montañés y ofrecen alojamiento en entornos de alta tranquilidad.