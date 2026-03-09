Ni pastelería ni recetas complicadas: el dulce de León con hojaldre que casi nadie prepara en casa y puedes hacer con solo 4 ingredientes en minutos

La masa de hojaldre estirada es la base para preparar dulces tradicionales como las teclas de hojaldre de LeónGetty Images

A veces la repostería más sorprendente nace de recetas extremadamente simples. Es lo que ocurre con las teclas de hojaldre, un dulce tradicional de la provincia de León que demuestra que con pocos ingredientes se puede conseguir un resultado espectacular. Crujientes, ligeramente caramelizadas y con un toque ácido gracias al limón, estas pequeñas piezas de hojaldre recuerdan a los dulces clásicos de pastelería, pero se pueden preparar fácilmente en casa.

Lo curioso es que, pese a su sencillez, mucha gente fuera de Castilla y León apenas conoce este dulce. Sin embargo, en las pastelerías leonesas forma parte del recetario tradicional desde hace décadas y sigue siendo uno de esos bocados que desaparecen de la bandeja en cuestión de minutos.

Las teclas de hojaldre de León: un dulce tradicional de la repostería leonesa

Las teclas de hojaldre forman parte de la repostería tradicional leonesa y son uno de esos dulces que durante décadas han estado presentes en muchas pastelerías de la ciudad y de la provincia. Su nombre se debe a su forma alargada y rectangular, que recuerda a las teclas de un piano, y su receta destaca por algo que define muy bien a la cocina de León.

Durante años, este dulce se ha vendido en muchas pastelerías de la ciudad de León y de otras localidades cercanas. A diferencia de otras elaboraciones más complejas, las teclas de hojaldre se caracterizan por su sencillez. La receta original utiliza muy pocos ingredientes y apuesta por resaltar el sabor del hojaldre crujiente acompañado de un glaseado dulce con un ligero toque cítrico.

Ese equilibrio entre textura y sabor es lo que ha mantenido viva esta receta durante generaciones. Las teclas de hojaldre se servían tradicionalmente como acompañamiento del café o como pequeño dulce para celebraciones familiares.

Cómo preparar en casa las teclas de hojaldre de León con 4 ingredientes

Una de las razones por las que las teclas de hojaldre de León están volviendo a popularizarse es porque su preparación resulta sorprendentemente rápida. Esta versión de la receta sigue los pasos explicados en un vídeo del canal de YouTube Cocina Fácil, que muestra cómo elaborarlas en casa de forma sencilla.

El primer paso consiste en precalentar el horno a 200 grados centígrados. Mientras el horno alcanza la temperatura adecuada, se prepara el glaseado mezclando clara de huevo con azúcar y unas gotas de zumo de limón. Esta mezcla será la responsable de aportar el brillo característico a las teclas.

Después se extiende la masa de hojaldre sobre la superficie de trabajo y se humedece ligeramente con agua. Este pequeño gesto permite que la segunda capa de hojaldre se adhiera correctamente. Una vez colocada la segunda lámina encima, se presiona ligeramente para que ambas capas queden bien unidas.

A continuación se cortan tiras de aproximadamente dos centímetros de ancho por siete de largo, una forma que recuerda precisamente a las teclas de un piano y que da nombre a este dulce tradicional leonés.

Las tiras se colocan sobre una bandeja cubierta con papel de hornear y se cubren con el glaseado preparado. El último paso es introducirlas en el horno a 200 grados hasta que el hojaldre se infle y adquiera un tono dorado.

En pocos minutos estarán listas unas teclas de hojaldre crujientes, brillantes y con ese contraste entre dulce y ácido que hace que resulten irresistibles.

El hojaldre es uno de los ingredientes más agradecidos en repostería. En pocos minutos en el horno se transforma en una masa ligera y crujiente capaz de convertir una receta sencilla en un dulce espectacular.