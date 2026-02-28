El truco con papel de horno para freír rosquillas de San Froilán que arrasa en YouTube: así evitas que se deformen

Las rosquillas de San Froilán, recién glaseadas y con la forma intacta gracias al truco del papel de horno al freírlas.Canal de Youtube Platos Fáciles con Tamara

Las rosquillas de San Froilán no son solo un dulce tradicional: son técnica, precisión y memoria gastronómica. Y, sin embargo, hay un error que casi todos cometemos al hacerlas en casa. La masa pierde la forma al trasladarla al aceite, el círculo se deforma y el acabado final no tiene nada que ver con el de una pastelería.

La explicación más simple y contundente no está en los ingredientes, sino en el gesto previo a la fritura.

El truco que ha vuelto a poner esta receta en el radar digital lo comparte el canal de YouTube 'Platos Fáciles con Tamara', que acumula 767.000 suscriptores y cuyo vídeo suma más de 10.000 visualizaciones desde su publicación. No es una innovación moderna, pero sí una técnica bien explicada que ha conquistado a miles de personas.

El truco con papel de horno para freír rosquillas de San Froilán que arrasa en YouTube

La técnica es muy sencilla. En lugar de formar las rosquillas y trasladarlas directamente con la mano o una espátula al aceite caliente, se dibujan sobre pequeños cuadrados individuales de papel de horno.

Ese papel actúa como soporte estructural. Permite manipular la pieza sin tocar la masa cruda, algo clave en una preparación que debe quedar consistente pero fluida tras incorporar los huevos uno a uno.

Cuando el aceite alcanza la temperatura adecuada, se introduce la rosquilla en el aceite con el papel hacia arriba. En cuestión de segundos, el papel se despega solo por efecto del calor. Si es necesario, se ayuda ligeramente con unas pinzas y se retira.

Al eliminar la fricción y la presión del traslado manual, la masa mantiene intacta su forma original. El dibujo de la boquilla se conserva, el círculo queda definido y el resultado final es mucho más profesional.

Por qué este gesto cambia el resultado de las rosquillas de San Froilán

Las rosquillas de San Froilán parten de una masa cocida previamente con leche, mantequilla y harina, a la que después se incorporan los huevos de uno en uno. Esa textura tiene que ser lo suficientemente firme para mantener la forma, pero lo bastante fluida para poder trabajarla con manga pastelera.

Ese equilibrio es delicado. Si se manipula en exceso, se altera. Si se presiona, se deforma.

El papel de horno elimina ese punto crítico. No solo facilita el traslado al aceite, sino que garantiza uniformidad en todas las piezas. Es un gesto técnico que responde a una lógica muy clara: proteger la estructura de la masa hasta que el calor la fije definitivamente.

Hay otro detalle que refuerza el resultado y que también se menciona en el vídeo: freír de dos en dos. Controlar la temperatura del aceite evita descensos bruscos que podrían afectar a la textura interior o provocar una absorción excesiva de grasa.

El resultado final son rosquillas doradas de forma uniforme, redondas, ligeras y listas para recibir el glaseado clásico. Y como recomiendan en el canal, lo ideal es consumirlas el mismo día, cuando conservan toda su ternura interior.