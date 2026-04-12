La receta de la abuela Celia que en León se hacía a fuego lento y hoy vuelve a conquistar cocinas

El morcillo al estilo leonés, cocinado a fuego lento, alcanza una textura melosa con una salsa intensa y profundaGetty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

El morcillo al estilo de León es uno de esos platos que no entienden de prisas, pero sí de memoria. De cocina lenta, de recetas heredadas y de sabores que se construyen con tiempo. La propuesta de Mi Rincón de Recetas, de la mano de Blanca, recupera precisamente eso: una elaboración familiar, transmitida generación tras generación, que demuestra que la cocina tradicional sigue más viva que nunca.

Como explica la propia autora, «es una receta familiar que preparaba la abuela Celia cuando vivían en León».

El morcillo (también conocido como jarrete) es un corte humilde de la ternera que, bien trabajado, se convierte en uno de los más melosos y sabrosos. En León, este tipo de preparaciones han sido siempre habituales en cocinas familiares, donde el tiempo era el ingrediente principal.

La receta que presenta Blanca mantiene esa esencia, aunque incorpora matices personales como el acompañamiento con puré de patata y una salsa de cebolla que potencia aún más la jugosidad del conjunto.

El resultado es una carne que, como ella misma describe, «se deshace con mucha facilidad, es pura mantequilla», una frase que define perfectamente el objetivo de esta técnica: transformar un corte firme en una textura extremadamente tierna.

El morcillo de León paso a paso: la receta de Mi Rincón de Recetas que respeta la tradición

La elaboración comienza con un paso clave que marca la diferencia: sellar la carne. El morcillo, previamente limpio de grasa, se pasa por harina y se dora en aceite caliente sin añadir sal en este momento. Este detalle permite conservar los jugos en el interior.

En ese mismo aceite se pocha la cebolla, unos 400 gramos, hasta que queda transparente. Es entonces cuando se incorporan hojas de laurel y vino blanco, dejando que el alcohol se evapore durante unos minutos. Este paso construye la base aromática del plato.

Después se añade caldo de carne y se reincorpora el morcillo, momento en el que sí se salpimenta. A partir de ahí, todo depende del tiempo y la paciencia. La cocción se realiza a fuego muy lento durante aproximadamente dos horas, volteando la carne a mitad del proceso para asegurar una textura uniforme.

La propia receta lo deja claro sin rodeos: «esto va a tardar por lo menos unas dos horas», desmontando cualquier expectativa de rapidez y poniendo en valor la cocina sin prisas.

La versión de Mi Rincón de Recetas logra ese equilibrio entre tradición y adaptación. Permite acompañar la carne con puré de patata o sustituirlo por patatas asadas, demostrando que la receta puede ajustarse sin perder identidad.